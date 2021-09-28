Соблюдение масочного режима проверяют в магазинах и организациях общепита Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области указом губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" усилен контроль за соблюдением ограничений. В Нижнем Новгороде в выходные прошли проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах, магазинах и заведениях общественного питания.

Как рассказали в мэрии, в рейдах приняли участие сотрудники полиции, администрации города и районов, а также специалисты Роспотребнадзора.

Начальник организационного отдела администрации Приокского района Павел Белов отметил, что в последнее время жители немного расслабились, однако угроза никуда не исчезла, а требования по использованию масок и соблюдению социальной дистанции продолжают действовать.

Заместитель гендиректора одного из торговых центров Ленинского района Никита Астанин сказал, что арендаторы с пониманием относятся к необходимости соблюдать требования и предписания Роспотребнадзора. Так, администрация ТЦ следит, чтобы на входе в магазины были маски и санитайзеры, а в магазинах дезинфицировались поверхности.

В администрации Нижнего Новгорода сообщили, что в период с 1 по 9 октября 2021 года на территории Нижнего Новгорода в ежедневном режиме было задействовано более 30 патрулей, в которых приняли участие более 80 сотрудников полиции и органов МСУ. За это время было проведено 855 проверок объектов розничной торговли и общественного питания, по итогам которых составлено 365 протоколов и состоялось 1285 профилактических бесед.

Среди основных нарушений: отсутствие обязательного измерения температуры посетителей в кафе, несоблюдение социальной дистанции, отсутствие контроля за наличием у сотрудников и посетителей сертификата о прививке от COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений в регионе. Об этом стало известно по итогам заседания координационного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, состоявшегося 30 сентября.

Так, проверки соблюдения норм эпидемиологической безопасности на объектах торговли на прошлой неделе проводил региональный Минпром. Также соблюдение масочного режима проверяли в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода.

За нарушение указа №27 "О введении режима повышенной готовности" в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены санкции в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан в размере от 1 до 30 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., на ИП – от 30 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб. За повторное нарушение штраф значительно возрастает, должностным лицам грозит дисквалификация, а предприятиям - приостановление деятельности.