Дезинфекцию провели в нижегородском аэропорту Общество

Фото: пресс-служба аэропорта

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дезинфекцию провели в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно информации, обработку помещений на площади более 10 тысяч квадратных метров провели специалисты службы химической и радиационной разведки специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Отмечается, что были обработаны места массового скопления людей - зоны обслуживания пассажиров, технологические и служебные помещения, а также транспорт, который задействован в перевозке и обслуживании пассажиров.

Такая превентивная мера как дезинфекция проводится в аэропорту на постоянной основе. Также проводится ежедневная кратная уборка: обработка контактных поверхностей, зон досмотра, выходов на посадку, трапов и других средств, задействованных в обслуживании пассажиров и воздушных судов. В помещениях для обслуживания пассажиров работают бактерицидные ультрафиолетовые рециркуляторы.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток нижегородского аэропорта увеличился на 26% с начала года.

Всего же с начала года полетная программа из Нижнего Новгорода представлена регулярными и чартерными рейсами 16 авиакомпаний по 37 направлениям. В основном это внутрироссийские маршруты, 21 из которых – региональные прямые рейсы в города России.