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Задержана нижегородка, бросившая ребенка в коляске в Автозаводском районе

12 октября 2021 13:02  [147] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Задержана нижегородка, бросившая ребенка в коляске в Автозаводском районе. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на правоохранителей.

Напомним, что годовалого ребенка обнаружила нижегородка около магазина на ул. Мончегорской 24 сентября. Подождав некоторое время, она сообщила в полицию. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение и осмотрен. Его здоровью ничего не угрожает.

Личность матери ребенка была установлена сотрудниками уголовного розыска. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности по ч. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". По данному факту в отношении нижегородки возбуждено новое дело по статье "Оставление в опасности".

Во время допроса женщина сообщила полицейским, что она поссорилась со своим сожителем. Они оба ушли в разные стороны, оставив ребенка одного в коляске. Когда же нижегородка вернулась, коляски с ребенком уже не было. Испугавшись, она решила сбежать.

В настоящее время правоохранители также собирают материалы для лишения женщины родительских прав.

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