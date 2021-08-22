Нижегородцы нашли брошенную коляску с ребенком

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Нижегородцы нашли брошенную коляску с малышом в возрасте около года в Автозаводском районе. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.
Ребенка обнаружили на ул. Мончегорской вечером 24 сентября.
Он был доставлен в детскую больницу. Медики провели все необходимые обследования - здоровью малыша ничего не угрожает.
В настоящее время полиция занимается поиском родителей.
Напомним, жительница Кстовского района отправится в колонию за то, что оставила своего малолетнего ребенка на автобусной остановке.
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