Нижегородский центр немецкой и европейской культуры завершил свою деятельность Культура и отдых

Павел Милославский Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский центр немецкой и европейской культуры* завершил свою деятельность. Информация об этом размещена на сайте центра.

Напомним, что 29 сентября Минюст признал Нижегородский центр немецкой и европейской культуры иноагентом.

При этом в беседе с pravda-nn.ru директор центра Павел Милославский заявил, что мероприятия, которые организовывались раньше, будут и дальше проходить, но уже без участия центра.

СПРАВКА:

Нижегородский центр немецкой и европейской культуры* был организован в 2009 при поддержке посольства Германии в России. Его деятельность ведется под патронатом Немецкого культурного центра им. Гёте.

Всего в России существует три подобных центра, еще два работают на территории Самары и Саратова. В рамках культурного сотрудничества центром проводятся кинофестивали, концерты исполнителей классической и современной музыки, разнообразные выставки, лекции и театральные постановки.

*Организация признана иностранным агентом по решению министерства юстиции Российской Федерации от 29.09.2021.