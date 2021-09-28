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Культура и отдых

Нижегородский центр немецкой и европейской культуры завершил свою деятельность

12 октября 2021 14:33  [214] Культура и отдых
Павел Милославский

Павел Милославский

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский центр немецкой и европейской культуры* завершил свою деятельность. Информация об этом размещена на сайте центра.

Напомним, что 29 сентября Минюст признал Нижегородский центр немецкой и европейской культуры иноагентом.

При этом в беседе с pravda-nn.ru директор центра Павел Милославский заявил, что мероприятия, которые организовывались раньше, будут и дальше проходить, но уже без участия центра.

СПРАВКА:
Нижегородский центр немецкой и европейской культуры* был организован в 2009 при поддержке посольства Германии в России. Его деятельность ведется под патронатом Немецкого культурного центра им. Гёте.

Всего в России существует три подобных центра, еще два работают на территории Самары и Саратова. В рамках культурного сотрудничества центром проводятся кинофестивали, концерты исполнителей классической и современной музыки, разнообразные выставки, лекции и театральные постановки.

*Организация признана иностранным агентом по решению министерства юстиции Российской Федерации от 29.09.2021.

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Теги:
культура Минюст
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