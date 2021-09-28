Подъездной путь к Ардатову от трассы Владимир - Муром – Арзамас отремонтировали по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 8 км дороги "Подъезд к рабочему поселку Ардатов" в Нижегородской области отремонтировали в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Все работы завершены и приняты госкомиссией Главного управления автомобильных дорог региона и ГИБДД без замечаний.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, жители Ардатовского района и все, кто пользуется этой дорогой, не раз отмечали необходимость ремонта.

"Участок соединяет межрегиональную дорогу Владимир - Муром - Арзамас с Дивеево. Нередко именно через Ардатов туда едут паломники. В среднем, здесь проходит около 1 500 автомобилей в сутки, а летом трафик увеличивается. От автомобилистов и пассажиров было много жалоб в связи с изношенностью дорожного полотна", - отметил Глеб Никитин.

"Развитие дорожной сети в данной части региона приобретает особую актуальность и в связи со строительством трассы М-12. Все это даст этим территориям новый стимул к развитию", - добавил губернатор Нижегородской области.

Износ участка дороги специалисты оценивали более чем на 80%. Поэтому подрядчик сначала произвел фрезеровку старого покрытия, защебенил основание, потом уложил два слоя асфальтобетона, доведя ширину дороги на всей протяженности до 8 метров. В целях обеспечения безопасности движения были подсыпаны и укреплены щебнем обочины по метру с каждой стороны, также выполнена горизонтальная разметка из термопластика с микростеклошариками. Кроме того, были заменены три остановочных павильона с обустройством заездных карманов.

По словам автомобилистов, после приведения дороги в нормативное состояние время в пути от межрегиональной трассы до Ардатова сократилось почти в два раза.

Напомним, что в этом году нижегородский Минтранс приступил к капитальному ремонту дороги Владимир - Муром - Арзамас. Так, в Ардатовском районе в нормативное состояние будет приведен участок протяженностью 3,5 км, а в Арзамасском - 3 км.