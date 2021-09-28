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Спорт

Спортсменка из Дзержинска одержала победу на первенстве мира по тяжёлой атлетике

12 октября 2021 16:38  [93] Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

В Саудовской Аравии в городе Джидда с 5 по 12 октября проходило первенство мира по тяжёлой атлетике. Воспитанница дзержинской спортивной школы "Химик" Мадина Келехсаева завоевала золотую медаль среди юношей и девушек 13-17 лет в весовой категории до 76 кг.

Она представляла на соревнованиях Нижегородскую область и Северную Осетию.

Спортсменка в рывке была третьей, в толчке показала лучший результат. В итоге, в сумме двоеборья 17-летняя Мадина подняла 205 кг (рывок - 88 кг, толчок – 117 кг) и заняла первое место.

В августе этого года, после победы на первенстве Европы, Мадине Келехсаевой было присвоено звание мастера спорта России. Теперь же по результатам состязаний девушке присвоено звание мастер спорта международного класса.

Ранее сообщалось, что восемь нижегородцев выступят на первенстве России по кудо.

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Теги:
Дзержинск Медали Тяжелая атлетика
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