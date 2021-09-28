Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
12 октября 2021 18:36  [54] Бешенство у лисы выявлено в Арзамасском районе
12 октября 2021 18:24  [56] Команда Нижегородской области победила на фестивале для людей с инвалидностью "Пара-Арт"
12 октября 2021 18:05  [79] Более 24 тысяч детей переболели коронавирусом в Нижегородской области
12 октября 2021 17:50  [88] Нижегородские предприятия завоевали рекордные 115 медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень"
12 октября 2021 16:17  [216] Чат-бот по вакцинации против COVID-19 создан в Нижегородской области
12 октября 2021 15:55  [125] Новый цифровой рентген-аппарат поступил в Дивеевскую ЦРБ
12 октября 2021 15:54  [115] Юрий Шалабаев поддержал инициативу о создании совета по делам молодежи при главе города
12 октября 2021 15:28  [121] Подъездной путь к Ардатову от трассы Владимир - Муром – Арзамас отремонтировали по нацпроекту
12 октября 2021 14:21  [149] Руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области проведет прием граждан
12 октября 2021 13:45  [164] Конкурс "Зарядка с папой" стартовал в Нижегородской области
Общество

Нижегородские предприятия завоевали рекордные 115 медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень"

12 октября 2021 17:50  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские предприятия завоевали рекордное количество медалей на выставке "Золотая осень-2021" за всю историю участия региона в российском агропромышленном форуме. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижегородская делегация приняла участие в серии выставочных, ярмарочных и деловых мероприятий в рамках Недели агропромышленного комплекса, организованной Минсельхозом России и приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с 4 по 10 октября.

Глеб Никитин поделился, что нижегородская экспозиция стала одной из наиболее представительных на аграрной выставке и была удостоена высшей награды выставки – гран-при. На выставке были представлены молочные и мясные продукты, сыры, овощи и ягоды, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыбные деликатесы, майонезы, соусы, напитки и многое другое.

"Регион взял гран-при, а наши предприятия завоевали 115 медалей – это рекордное количество за всю историю участия Нижегородской области во всероссийской агропромышленной выставке. Это серьезный успех и возможность продолжать развитие. Такая выставка позволяет не только продемонстрировать достижения, но и найти новых партнеров. В последние годы в регионе реализовано сразу несколько крупных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. У аграриев есть возможность воспользоваться господдержкой для реконструкции или строительства новых объектов, обновления парка техники. Мы видим, что эти меры дают хороший результат", - рассказал губернатор Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, возглавлявший делегацию, рассказал, что на выставке свою продукцию представили более 60 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Она была отмечена 109 медалями, из которых 76 – золотые, 25 – серебряные и 8 - бронзовые.

Так, например, молочная продукция "Княгининское молоко" завоевала пять высших наград, сыры Починковского маслосырозавода - шесть золотых медалей, птицефабрика "Сеймовская" - 10 золотых наград.

Кроме того, все нижегородские хозяйства, которые представили на выставке свои достижения в области племенного животноводства, были отмечены золотыми медалями: СПК ОТКЗ колхоз имени Куйбышева, АО "Ильино-Заборское", АО "Березниковское", ООО "Племенной завод Большемурашкинский, АО "Семьянское", ООО "Курцево.

Список призёров выставки "Золотая осень - 2021" можно посмотреть по ссылке.

Напомним, по итогам 2020 года на выставке "Золотая осень" золотые награды завоевали шесть нижегородских племенных хозяйств.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
апк Выставка Сельское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph