Нижегородские предприятия завоевали рекордные 115 медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские предприятия завоевали рекордное количество медалей на выставке "Золотая осень-2021" за всю историю участия региона в российском агропромышленном форуме. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижегородская делегация приняла участие в серии выставочных, ярмарочных и деловых мероприятий в рамках Недели агропромышленного комплекса, организованной Минсельхозом России и приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с 4 по 10 октября.

Глеб Никитин поделился, что нижегородская экспозиция стала одной из наиболее представительных на аграрной выставке и была удостоена высшей награды выставки – гран-при. На выставке были представлены молочные и мясные продукты, сыры, овощи и ягоды, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыбные деликатесы, майонезы, соусы, напитки и многое другое.

"Регион взял гран-при, а наши предприятия завоевали 115 медалей – это рекордное количество за всю историю участия Нижегородской области во всероссийской агропромышленной выставке. Это серьезный успех и возможность продолжать развитие. Такая выставка позволяет не только продемонстрировать достижения, но и найти новых партнеров. В последние годы в регионе реализовано сразу несколько крупных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. У аграриев есть возможность воспользоваться господдержкой для реконструкции или строительства новых объектов, обновления парка техники. Мы видим, что эти меры дают хороший результат", - рассказал губернатор Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, возглавлявший делегацию, рассказал, что на выставке свою продукцию представили более 60 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Она была отмечена 109 медалями, из которых 76 – золотые, 25 – серебряные и 8 - бронзовые.

Так, например, молочная продукция "Княгининское молоко" завоевала пять высших наград, сыры Починковского маслосырозавода - шесть золотых медалей, птицефабрика "Сеймовская" - 10 золотых наград.

Кроме того, все нижегородские хозяйства, которые представили на выставке свои достижения в области племенного животноводства, были отмечены золотыми медалями: СПК ОТКЗ колхоз имени Куйбышева, АО "Ильино-Заборское", АО "Березниковское", ООО "Племенной завод Большемурашкинский, АО "Семьянское", ООО "Курцево.

Список призёров выставки "Золотая осень - 2021" можно посмотреть по ссылке.

Напомним, по итогам 2020 года на выставке "Золотая осень" золотые награды завоевали шесть нижегородских племенных хозяйств.