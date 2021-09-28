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Культура и отдых

Джазовый Улановский фестиваль пройдёт в Нижнем Новгороде 15 октября

13 октября 2021 13:15  [32] Культура и отдых

Джазовый фестиваль, названный в честь одного из основателей Молодёжного музыкального клуба (ММК) - инженера авиазавода Вячеслава Уланова, состоится в Нижнем Новгороде 15 октября.

Как сообщили организаторы мероприятия, на сцене ДК им. Орджоникидзе (ул. Чаадаева, 17) выступят нижегородский биг-бэнд под управлением Михаила Петропавловского, джазовая вокалистка Ирина Бабичева из Краснодара и квартет Сергея Проня из Екатеринбурга.

Перед концертом и в антракте в фойе Дворца культуры будет работать выставка, посвященная деятельности ММК.

Популярный в 1980-е годы Молодёжный музыкальный клуб основали Вячеслав Уланов и Семён Подкар. В то время он стал своеобразной творческой лабораторией по созданию различных форм досуга молодежи: дискотек и дискотеатра, студии инструментальной музыки, джазовых и рок-концертов, праздников и различных фестивалей.

Более подробная информация о фестивале – в социальных сетях Facebook и "Вконтакте".

Вход на фестиваль - по приглашениям, которые можно получить по ссылке. Гостям необходимо предъявить QR-код сертификата профилактической прививки от COVID-19/сертификата об иммунизации или "Мультипасс". Количество мест ограничено.

Начало концерта в 18:00. Cбор гостей с 17:00.

Ранее сообщалось, что джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии" станет ежегодным.

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Теги:
Музыка Фестиваль
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