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Культура и отдых

Джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии" станет ежегодным

13 сентября 2021 16:15  [92] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В минувшие выходные в недавно открывшемся после реконструкции центральном нижегородском парке впервые прошёл джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии". Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, станет ежегодным и более масштабным.

Глава города Юрий Шалабаев отметил, что мэрия будет работать над тем, чтобы данный джазовый фестиваль проходил каждый год. Кроме того, в планах увеличить его и по времени проведения, и по количеству приглашённых к участию в нём артистов.

В этом году фестиваль прошёл в парке "Швейцария" на четырёх локациях. Перед нижегородцами выступили джазмены из разных стран, в том числе мировые звёзды, Народные артисты РФ Игорь Бутман и Даниил Крамер.

Джазовый пианист и композитор Даниил Крамер поделился своими впечатлениями: "Обалденное количество народа, множество детей, счастье! Очень бы хотелось, чтобы таких парковых джазовых концертов было побольше".

"Мы импровизаторы, для нас публика – это шестой партнёр, сотоварищ. И для нас огромная радость выступать в Нижнем Новгороде. Здесь всегда здорово, всегда много зрителей. Мэр рассказал, что парк "Швейцария" становится территорией искусства, знаний, спорта. Я горд и счастлив. Это хороший пример для всех городов, в том числе Москвы", – добавил саксофонист Игорь Бутман.

Напомним, 17 сентября, в пятницу, в парке "Швейцария" пройдёт культурная реконструкция "Вальс Победы» в рамках марафона "Победный сентябрь", посвящённого подвигам Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что экофестиваль "Botanica" впервые прошёл в парке "Швейцария".

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Теги:
Парк Швейцария Фестиваль
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