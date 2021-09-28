Экотропу планируется создать в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экологическую тропу планируется создать в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе презентации концепции развития озеленения парка 12 октября.

Инициатором создания экотропы является региональное отделение Всероссийского общество охраны природы.

Как рассказал автор маршрута, доцент ННГУ им. Лобачевского Михаил Сидоренко, основное значение экотропы эколого-просветительское. Пройдя по ней дети, взрослые жители города и туристы смогут получить информацию о растительном и животном мире парка.

Всего на маршруте будет организовано шесть локаций, на которых будут установлены информационные стенды. Среди них дендрарии, березовая роща, территория около памятника природы "Урочище Слуда" и откос.

По маршруту посетители парка смогут пройти как самостоятельно (для этого будут подготовлены путеводители), так и с экскурсоводом. Их предлагается подготовить из числа работников парка, школьных учителей и студентов профильных вузов.

Михаил Сидоренко отметил, что маршрут подходит также для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Полный маршрут длинной около 2 километров по экотропе займет порядка 1,5-2 часов. Однако, его предлагается варьировать в зависимости от группы.

Как уточнила председатель президиума Нижегородского областного отделения всероссийского общества охраны природы Татьяна Созонтьева, на подготовку тропы, по предварительным расчетам потребуется около 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что экотропа создана на территории научно-опытного воспроизводственного участка "Копорье" в Городецком районе.