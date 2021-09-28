Яблоневую аллею предлагается восстановить в нижегородском парке "Швейцария" вдоль пр. Гагарина Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Концепцию развития озеленения парка "Швейцария" на 2021-2026 годы презентовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Концепция была разработана нижегородской областной общественной организацией ландшафтных архитекторов по заказу регионального отделения Всероссийского общество охраны природы и Общественного совета по благоустройству и развитию парка "Швейцария" при главе города. В следующем году планируется финансовое обоснование данных работ.

В ходе презентации результатов проведенной работы ландшафтный архитектор Ольга Воронина рассказала, что восстановление живого покрова на сегодняшний день является одной из главных задач по развитию парка. Поскольку парк существует уже более 100 лет, большие деревья уже сформировались. При этом средние и нижние ярусы растительности, на которые, зачастую, обращают внимание посетители парка, не такие богатые. Часть растений пострадали при благоустройстве.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Ольга Воронина предлагает выстраивать ландшафтную композицию парка, исходя из принципов устойчивости растений, биоразнообразия, ярусности и всесезонности. При этом озеленение, по ее мнению, должно быть организовано с учетом ожидаемой высокой рекреационной нагрузки.

Так, она отметила, что при благоустройстве некоторые растения были высажены неправильно. Светолюбивые - в тень, с крупной корневой системой - рядом с местами прохождения коммуникаций или слишком плотно, низкорослые растения - за крупными кустарниками. Их планируется пересадить.

Под деревьями, где не растет газон, ландшафтный архитектор считает возможным высаживать теневыносливые малые деревья, кустарники, почвопокровные растения и цветущие травы. По ее мнению, в штате парка должен быть специалист, который будет следить за этим и проектировать цветники.

Ольга Воронина также обратила внимание, что парк должен быть красивым в любое время года. К примеру, высадка рябины или кустов дерена с разноцветными ветками позволит сделать зимние акценты.

Она рассказала, что исторически вдоль пр. Гагарина росли декоративные яблони, за которыми посетители парка наблюдали в течение года. Сейчас их там нет.

"Это изменение исторической ландшафтной композиции. Вдоль всей линии проспекта сразу за ограждением были высажены декоративные яблони, которые цвели и потом формировались яблоки. В композиционном плане это ущерб, исторический ритм потерян. На мой взгляд важно позаботиться о восстановлении утраченных элементов композиции", - сказала Ольга Воронина.

Кроме того, ландшафтный архитектор считает возможным изменение критериев аварийности, чтобы сохранять и защищать деревья, представляющих историческую и ландшафтную ценность.

Важным направлением работы она считает развитие дендрария и создание питомника.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Парк является важным не только для людей, но и для животных, птиц и насекомых, которые живут в нем. Ольга Воронина сообщила, что в парке начала формироваться новая экологическая ситуация. Были поставлены отели для насекомых, планируется создание ремиз (от французского – "уступка", "передача имущества") для животных и птиц.

"Нужно сделать для них удобную среду, кормовую базу. Сейчас биоразнообразие потеряно, нам нужно его восстановить", - считает ландшафтный архитектор.

При этом она отметила, что также на территории парка должны выделяться "зоны экологического покоя", защищенные от человека, где бы природа смогла восстанавливаться самостоятельно.

Однако, в критические моменты природе необходима помощь. Ольга Воронина предлагает установить на всей территории точки подключения воды для полива. Кроме того, она обратила внимание на важность сохранения листового опада и веток, который мульчируют почву. Таким образом удобрение можно не закупать, а изготавливать самостоятельно.

Напомним, что "Фамильные деревья" будут высаживать в нижегородском парке "Швейцария".

Напомним также, что парк сейчас работает в тестовом режиме каждый день с 7:00 до 22:00 со входами на остановках "Медицинская" и "Сурикова". Отметим, что открыта только часть парка от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Вход туда свободный. Остальная территория готовится принимать гостей.