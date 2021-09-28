Вакцина от коронавируса "КовиВак" закончилась в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вакцина от коронавируса "КовиВак" закончилась в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

"Этой вакцины нет в регионе. Производство временно остановлено", - написал он.

Как сообщается на сайте федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН (создатель вакцины), производство "КовиВак" действительно было приостановлено в связи с модернизацией центра, где производится сырье для препарата.

В дальнейшем планируется расширение производства вакцины "КовиВак". До конца года планируется ввести дополнительно 2,5 млн доз.

"Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", - сообщил генеральный директор института Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Отметим, что минздрав России также разрешил провести испытания вакцины "КовиВак" с участием добровольцев в возрасте 60 лет и старше. Исследования планируются в "Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова" (Москва), "Пермском государственном медицинском университете имени академика Е.А. Вагнера" (Пермь) и Медико-санитарной части № 163 "Федерального медико-биологического агентства" (Новосибирская область).

Напомним, Нижегородская область получила очередную партию вакцины от коронавируса "КовиВак". В регион поступило 2 340 комплектов вакцины.