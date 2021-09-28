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Общество

Эксперты федерального Минздрава высоко оценили организацию онкологической службы Нижегородской области

13 октября 2021 16:52  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В начале октября в рамках федерального проекта "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров" в Нижегородской области работала группа экспертов ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России. Целью их визита было объективно оценить онкологическую службу региона.

Врач-онколог торакоабдоминального хирургического отделения МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала НМИЦ радиологии к.м.н. Александр Кострыгин, который возглавлял экспертную группу, высоко оценил работу онкологической службы Нижегородской области.

Он отметил, как динамично развивается служба в регионе. Так, в работу онкологов внедряются новые современные технологии диагностики и лечения, проводятся научно-практические мероприятия, мастер-классы, показательные операции.

Эксперты оценили работу поликлиники и стационаров Нижегородского областного клинического онкодиспансера, а также центров амбулаторной онкологической помощи Арзамаса, Павлова, Балахны, Кстова, Бора и Семёнова.

"Онкослужба Нижегородской области в целом получила высокую оценку экспертов. Конечно, есть замечания, которые необходимо проработать. Конструктивный диалог и эффективная совместная работа будут содействовать решению вопросов и раскрытию потенциала службы в целом. Работа двух центров амбулаторной онкологической помощи в г. Павлово и г. Бор отмечена отдельно как центров с оптимальной логистикой и высоким качеством оказания медицинской помощи. Также коллеги оценили эффективное внедрение в работу медицинского оборудования, закупленного в 2019-2021 гг. в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", - рассказал главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергей Гамаюнов.

По итогу совещания была сформирована стратегия развития онкологической службы области.

Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями является одним из основных направлений национального проекта "Здравоохранение". В рамках нацпроекта закупается новое высокотехнологичное оборудование, в районах области открываются центры амбулаторной онкологической помощи.

Ранее сообщалось, что порядка 100 тысяч жителей Нижегородской области в настоящее время наблюдаются у онколога. В том числе, в прошлом году было диагностировано более 14 тысяч новых случаев (среди них около 80 - онкология у детей), около шести тысяч нижегородцев умерло.Тем не менее, фактов заболевания выявлено на 1 500 меньше, чем в 2019 году.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Онкодиспансер
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