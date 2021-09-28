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Общество

Артём Кавинов: "Проект "Вам решать" помогает решать самые насущные проблемы жителей"

13 октября 2021 17:24  [69] Общество
Артём Кавинов

Артём Кавинов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области 11 октября стартовал сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" на 2022 год. Депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов призвал нижегородцев активнее включаться в проект.

"Жители Нижегородской области уже хорошо знают проект "Вам решать!" и механизм его работы. Активные граждане предлагают и голосуют за проекты, а органы власти их реализуют, вместе следят за сроками и качеством выполненных работ, а потом - и за сохранностью этих объектов. Часто во время встреч в районах области, на личных приемах после обсуждения той или иной проблемы принимаем единогласное решение – участвуем в конкурсе "Вам решать!". Для этого собираем инициативные группы, готовим проекты, подаем заявки и голосуем. Всем селом, всей деревней, еще и друзей-соседей подключаем. Ведь победить можно только при активной поддержке жителей.

Помню, как совсем недавно использовали такую схему для проведения ремонта сразу нескольких дорог в частном секторе Сормовского района и в Заволжье. В Чкаловске жители проголосовали за обустройство парка, а в Сокольском – набережной. В Ковернинской музыкальной школе и детском саду в Шахунье смогли сделать капитальный ремонт, а в Беласовском детском саду — заменить окна. Или, например, спорткомплекс "Водник" на Бору, который благодаря жителям и проекту "Вам решать" получил вторую жизнь. И такие реализованные инициативы активных жителей можно перечислять еще долго.

Я рад, что губернатор области Глеб Никитин придает проекту "Вам решать" особое значение, приняв решение продолжить его реализацию и в следующем году. Это даст возможность не только решить конкретную проблему конкретной территории в достаточно короткие сроки, но и комплексно решать самые насущные проблемы жителей, используя в том числе и другие федеральные и региональные программы. Поэтому приглашаю всех "северян", всех нижегородцев включаться в проект, активно подавать заявки и, конечно же, голосовать", - сказал Артем Кавинов.

Напомним, в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива". Информация об участии в проекте доступна на сайте ВамРешать.рф.

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Теги:
Артём Кавинов Благоустройство Мнения
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