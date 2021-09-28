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Экономика

Нижегородская область получит более 3 млрд рублей из федерального бюджета в октябре

13 октября 2021 17:56  [43] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская область получит более 3 млрд рублей из федерального бюджета в октябре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава региона Глеб Никитин внес в Законодательное собрание Нижегородской области проект поправок в бюджет на 2021 год.

"Эпидемиологическая обстановка в стране и регионе остается напряженной, и часть этих средств будет перенаправлена в территориальный фонд обязательного медицинского страхования для дополнительного финансирования оказания медицинской помощи, в том числе заболевшим коронавирусной инфекцией. На эти цели из федерального бюджета мы получим 1,7 млрд рублей", - рассказал он. 

Данные поправки также предполагают выделение 159,1 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против коронавируса.

Кроме того, из федерального бюджета будут выделены 325 млн рублей на предоставление нижегородцам ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и 79,7 млн рублей - для осуществления выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Эти средства выделяются в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию России.

Еще 30 млн рублей будет направлено на создание в регионе модельных библиотек в рамках нацпроекта "Культура".

Если данные поправки будут приняты региональным парламентом, доходы областного бюджета увеличатся на 4 млрд рублей — до 220,1 млрд рублей. Расходы вырастут на 3,5 млрд рублей (до 244,6 млрд рублей).

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание Правительство Нижегородской области
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