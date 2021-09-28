Нижегородская область получит более 3 млрд рублей из федерального бюджета в октябре Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская область получит более 3 млрд рублей из федерального бюджета в октябре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава региона Глеб Никитин внес в Законодательное собрание Нижегородской области проект поправок в бюджет на 2021 год.

"Эпидемиологическая обстановка в стране и регионе остается напряженной, и часть этих средств будет перенаправлена в территориальный фонд обязательного медицинского страхования для дополнительного финансирования оказания медицинской помощи, в том числе заболевшим коронавирусной инфекцией. На эти цели из федерального бюджета мы получим 1,7 млрд рублей", - рассказал он.

Данные поправки также предполагают выделение 159,1 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против коронавируса.

Кроме того, из федерального бюджета будут выделены 325 млн рублей на предоставление нижегородцам ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и 79,7 млн рублей - для осуществления выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Эти средства выделяются в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию России.

Еще 30 млн рублей будет направлено на создание в регионе модельных библиотек в рамках нацпроекта "Культура".

Если данные поправки будут приняты региональным парламентом, доходы областного бюджета увеличатся на 4 млрд рублей — до 220,1 млрд рублей. Расходы вырастут на 3,5 млрд рублей (до 244,6 млрд рублей).