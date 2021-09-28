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Экономика

Региональный инвестиционный стандарт начали внедрять в Нижегородской области

13 октября 2021 18:13  [82] Экономика

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области приступило к внедрению регионального инвестиционного стандарта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Нижегородская область вошла в число 11 пилотных регионов, где реализуется стратегическая федеральная инициатива "Fast track для инвестиций в регионах". В её рамках планируется создание и внедрение единой системы сопровождения инвестпроектов в регионах.

В октябре регионы, принимающие участие в программе, получили от Минэкономразвития России методические рекомендации по внедрению стандартизированной системы, основанные на лучших практиках работы с инвесторами в различных субъектах РФ. К разработке стандарта привлекались деловое сообщество и Агентство стратегических инициатив.

"Участие региона в этой инициативе как пилотной площадки для разработки и внедрения нового стандарта говорит о том, что опыт Нижегородской области в работе с инвесторами высоко оценивается на федеральном уровне. Область уже третий год подряд входит в число лидеров роста в рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участвуя в этом проекте, правительство Нижегородской области продолжает развивать инвестиционную инфраструктуру и создавать для инвесторов лучшие условия", - отметил глава Минэкономразвития Нижегородской области Денис Исмагилов.

Сейчас в Нижегородской области приступили к внедрению первых трех элементов инвестиционного стандарта. До конца года предполагается разработать инвестиционную декларацию, в которой будут прописаны инвестиционные возможности и перспективы работы в регионе. Там будут описаны ключевые характеристики региона, инвестиционные приоритеты с привязкой к конкретной территории, инвестиционный потенциал, а также региональные обязательства перед инвестором. Кроме этого, будет создан инвестиционный комитет, который поможет оперативно решать вопросы, возникающие у инвесторов во время реализации проектов.

Кроме того, в планах - модернизация функционала и наполнения инвестиционной карты, разработка свода инвестиционных правил, где будет зафиксирован оптимальный алгоритм подключения к инженерной инфраструктуре.

Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу по улучшению инвестиционного климата в Нижегородской области.

Напомним, что в этом году Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), заняв 6 место.

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Теги:
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