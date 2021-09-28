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Общество

Национальные стандарты безопасного отдыха разработают в России

14 октября 2021 11:46  [133] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Национальные стандарты в сфере безопасности туризма разработают в России. Соответствующее поручение Ростуризму дал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, развитие внутреннего туризма – приоритетная задача правительства.

"Наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан. Это касается как вопросов качества оказания туристических услуг, так и услуг в разрезе отдельных видов туризма", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Новые стандарты, по мнению зампреда правительства, должны учитывать передовой международный опыт в этой области, а также туристические особенности регионов страны. Главная задача стандартов — сделать отдых россиян внутри страны комфортным и минимизировать риски. Наработки предлагается включить в программу национальной стандартизации на 2022 год.

Новые стандарты разработают до конца октября текущего года. Таким образом, удастся подготовить отрасль к зимним каникулам.

Дмитрий Чернышенко добавил, что глава Ростуризма по его поручению сейчас прорабатывает вопросы безопасности в регионах Северного Кавказа. Также внимание уделяется Турции, куда ездит отдыхать значительное число россиян.

Как рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, вопросы безопасности туристов прорабатываются правительством региона в рамках межведомственного взаимодействия с силовыми и надзорными ведомствами, а также муниципалитетами.

Речь идет и о соблюдении норм при создании туристской инфраструктуры, и о процессах непосредственного ее функционирования.

Например, в Нижегородской области регулярно осуществляется мониторинг обследования и категорирования средств размещения. Паспорта безопасности имеют более 90 гостиниц. В отелях дополнительно усилены меры антитеррористической защищенности.

Еще одно направление работы в данной сфере – это обеспечение безопасности на мероприятиях.

"Эффективностью проработки данных вопросов может служить успешное проведение таких знаковых событий, как чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, международного форума "Россия – спортивная держава", всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", крупных конгрессно-выставочных мероприятий и, конечно же, главного шоу 800-летия  Нижнего Новгорода "Начало нового", - сказал Сергей Яковлев.

Кроме того, для обеспечения безопасности туристов на дорогах маршруты движения организованных групп заранее согласовываются. На постоянной основе проводится мониторинг состояния транспортных средств. Вместе с турфирмами прорабатываются схемы посадки/высадки туристов и стоянки автобусов.

"При этом, в Нижегородской области, как и в других регионах, существует потребность в систематизации действующих норм и правил в сфере безопасности при оказании услуг в сфере туризма и смежных отраслей. Турпродукт – это комплекс взаимодополняемых услуг, следовательно, безопасность при формировании и реализации турпродукта также должна быть организована комплексно. С таким подходом правительство Нижегородской области осуществляет взаимодействие с Федеральным агентством по туризму и другими регионами по вопросам обеспечения безопасности отдыха граждан, в том числе в рамках разработки соответствующих стандартов в сфере туризма", - заключил Сергей Яковлев.

Ранее сообщалось, что круизный туризм планируется развивать в России.

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Теги:
Правительство РФ Путешествия Туризм
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