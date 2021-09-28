Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России опубликованы на сайте правительства РФ.

Так, с 9 ноября необходимо снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Также с этой даты будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в города Египта – Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Кроме этого, будет возобновлено авиасообщение и с другими государствами: Багамы, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Тайланд.

Ранее сообщалось, что власти Абу-Даби официально признали российскую вакцину "Спутник V".

Таким образом россияне, вакцинированные этим препаратом, освобождаются от обязательного десятидневного карантина. Для туристов без прививки или вакцинированных другим препаратом необходимость прохождения карантина сохраняется.