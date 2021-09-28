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Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России опубликованы на сайте правительства РФ.
Так, с 9 ноября необходимо снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.
Также с этой даты будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в города Египта – Хургада и Шарм-эш-Шейх.
Кроме этого, будет возобновлено авиасообщение и с другими государствами: Багамы, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Тайланд.
Ранее сообщалось, что власти Абу-Даби официально признали российскую вакцину "Спутник V".
Таким образом россияне, вакцинированные этим препаратом, освобождаются от обязательного десятидневного карантина. Для туристов без прививки или вакцинированных другим препаратом необходимость прохождения карантина сохраняется.
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