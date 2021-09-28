Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2021 15:33  [16] Депутаты Думы Нижнего Новгорода рассмотрят вопрос передачи новой партии б/у трамваев из Москвы
14 октября 2021 15:15  [46] Тема исторической памяти стала основной в программе первого форума "Города трудовой доблести" в Нижнем Новгороде
14 октября 2021 14:17  [135] Оперштаб разрешил вылеты во Францию, Албанию и Македонию из Нижнего Новгорода
14 октября 2021 14:04  [90] Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ
14 октября 2021 13:46  [120] Форум "Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу" открылся в Нижнем Новгороде
14 октября 2021 13:11  [137] Росприроднадзор организовал внеплановую проверку рекультивации Шуваловской свалки
14 октября 2021 13:09  [143] Количество свадеб в Нижегородской области в 2021 году выросло на 22%
14 октября 2021 12:21  [258] Более 680 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за сутки
14 октября 2021 11:46  [188] Национальные стандарты безопасного отдыха разработают в России
14 октября 2021 10:55  [1336] Два колледжа и два техникума в Нижегородской области переведены на дистанционное обучение
Общество

Оперштаб разрешил вылеты во Францию, Албанию и Македонию из Нижнего Новгорода

14 октября 2021 14:17  [135] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил вылеты во Францию, Албанию и Македонию из Нижнего Новгорода. Такое решение опубликовано на сайте правительства.

Согласно информации, с 9 ноября на взаимной основе будут осуществляться рейсы в эти государства.

Так, в Тирану (Албания) будет доступен вылет один раз в неделю из Нижнего Новгорода.

В Скопье (Македонию) откроется авиасообщение с частотой один рейс в неделю.

А вот в Париж (Франция) нижегородцам будут доступны сразу два вылета в неделю.

Отметим, что авиакомпании пока находятся в процессе составления летного расписания и еще неизвестно, когда именно можно будет улететь в эти страны. Также пока неясны правила осуществления перевозок во время пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что ранее Росавиация выдала допуски на полеты из Нижнего Новгорода в Болгарию, Венгрию, Германию, Грецию и Египет.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph