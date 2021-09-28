Оперштаб разрешил вылеты во Францию, Албанию и Македонию из Нижнего Новгорода

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил вылеты во Францию, Албанию и Македонию из Нижнего Новгорода. Такое решение опубликовано на сайте правительства.
Согласно информации, с 9 ноября на взаимной основе будут осуществляться рейсы в эти государства.
Так, в Тирану (Албания) будет доступен вылет один раз в неделю из Нижнего Новгорода.
В Скопье (Македонию) откроется авиасообщение с частотой один рейс в неделю.
А вот в Париж (Франция) нижегородцам будут доступны сразу два вылета в неделю.
Отметим, что авиакомпании пока находятся в процессе составления летного расписания и еще неизвестно, когда именно можно будет улететь в эти страны. Также пока неясны правила осуществления перевозок во время пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что ранее Росавиация выдала допуски на полеты из Нижнего Новгорода в Болгарию, Венгрию, Германию, Грецию и Египет.
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