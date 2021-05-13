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Общество

Росавиация выдала допуски на полеты из Нижнего Новгорода в Болгарию, Венгрию, Германию, Грецию и Египет

20 мая 2021 12:10  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Росавиация выдала допуски на полеты из Нижнего Новгорода в Болгарию, Венгрию, Германию, Грецию и Египет. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно информации, право совершать такие перелеты получили четыре авиакомпании.

Так, авиакомпания "Сибирь" получила право совершать перелеты между Нижним Новгородом и Бургасом три раза в неделю. Эта же авиакомпания будет осуществлять перелеты в Ираклион также 3 раза в неделю.

А авиакомпания "Уральские авиалинии" сможет летать из столицы ПФО на Родос и в Будапешт. В Мюнхен туристов из Нижнего Новгород смогут увезти судна авиакомпании "Ikar". Рейсы запланированы каждый день - 7 раз в неделю.

Еще одна авиакомпания - "NordStar" будет летать по маршруту "Нижний Новгород-Каир" один раз в неделю.

Отметим, что выдача разрешений на допуск не означает, что авиакомпании могут приступить к вылетам.

"Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов", - говорится в сообщении Росавиации.

Напомним, что ранее ведомство выдало разрешения на совершение полетов на Кипр - в Пафос и Ларнаку.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Туризм
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