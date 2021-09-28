Cлёт школьных лесничеств проходит в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области проходит пятый региональный слёт школьных лесничеств. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Участников ждут викторины, вебинары, тестирование и творческие задания, которые будет оценивать компетентное жюри. Финалисты соревнований будут награждены дипломами и памятными подарками, а победитель получит переходящий флаг движения школьных лесничеств. Итоги подведут до 22 октября.

Министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьёв рассказал, что вступить в ряды юных лесников, чтобы внести свой вклад в сохранение природы, может каждый школьник.

В настоящее время движение насчитывает более 800 человек. В регионе действует уже 43 школьных лесничества, и четыре из них появилось в этом году - в Гагинском, Арзамасском, Балахнинском районах и Выксе. В рамках программы школьники сами делают и устанавливают скворечники, организуют субботники, высаживают деревья и посещают лесопожарные станции.

"Для подрастающего поколения это не только полезный практический опыт, но и профессиональное самоопределение. Самым долгожданным событием для участников движения является ежегодный слёт школьных лесничеств, который проводится в соответствии с дорожной картой Рослесхоза. В этом году слет проходит дистанционно, с использованием электронной платформы, разработанной подведомственным учреждением Минлесхоза — Краснобаковским лесным колледжем", — рассказали в ведомстве.

Напомним, Нижегородская область вошла в топ-10 российских регионов по эффективности использования леса.