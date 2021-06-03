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Общество

Нижегородская область по эффективности использования леса вошла в топ-10 российских регионов

11 июня 2021 17:45  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

ФГБУ «Рослесинфорг» провел анализ эффективности использования лесных ресурсов в России в 2020 году. По итогам, Нижегородская область вошла в первую десятку регионов-лидеров, заняв седьмое место. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

В ведомстве рассказали, что анализ проводился по 36 критериям по различным группам показателей: это использование лесов, их охрана от пожаров, воспроизводство и сохранение, защита от вредных насекомых и болезней, надзор за соблюдением лесного законодательства и эффективность финансово-экономической деятельности.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказал мнение, что высокие позиции нашего региона в рейтинге – результат действующей системы лесовосстановления, показавшей свою эффективность. В частности, в области работает современный спецсемлесхоз, который обеспечивает материалом не только местные лесничества и лесхозы, но и поставляет свою продукцию во многие районы ПФО.

"Особое направление – профилактика лесных пожаров. В регионе функционирует более 40 лесопожарных станций, еще две планируется открыть в этом году. Обеспечивать сохранность лесного фонда помогает и комплексная программа мониторинга лесных пожаров: камерами видеонаблюдения охвачено 100% территории лесного фонда, также с недавних пор обстановку в лесах оценивают беспилотные летательные аппараты", - добавил Глеб Никитин.

В нижегородском Минлесхозе уточнили, при повышении опасности возникновения лесных пожаров в регионе проводится авиационное патрулирование лесов. Эти полеты проходят в сопровождении летчиков-наблюдателей подведомственного "Нижегородского лесопожарного центра".

Напомним, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав нацпроекта "Экология", предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

Ранее сообщалось, что для борьбы с незаконным оборотом древесины было проведено обновление лесопатрульной техники, оснащённой системами ГЛОНАСС и радиосвязью. Кроме того, для мониторинга используются квадрокоптеры, а также внедрена разработка нижегородских учёных – прибор дистанционного обнаружения незаконной деятельности в лесу.

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Теги:
Лесное хозяйство Охрана
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