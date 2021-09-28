Малыши с именами Вишня, Челси и Одессей родились в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Малыши с именами Вишня, Челси и Одессей родились в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС по региону.

Всего за 9 месяцев этого года родилось 10 208 мальчиков и 9 616 девочек.

Самые популярные у нижегородцев имена мальчиков - Артём, Михаил, Александр, Иван, Максим. Среди женских имен лидируют София, Виктория, Мария, Анна, Ева.

Среди необычных мужских имен - Спартак, Тамерлан, Май, Август, Персей, Космос, Марс, Одессей. Необычные имена девочек - Лукерья, Челси, Вишня, Астра, Матильда, Ассоль, Ясна.

Ранее сообщалось, что количество свадеб в Нижегородской области в 2021 году выросло на 22% по сравнению с прошлым годом.