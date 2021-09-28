Евгений Люлин прокомментировал открытие памп-трека в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске около молодёжного центра "Спутник" торжественно открылось новое общественное пространство с памп-треком, детской и спортивной площадками. На церемонии присутствовал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Сегодня вместе с главой города Дзержинск Иваном Носковым принял участие в открытии памп-трека на улице Циолковского - специальной трассы для катания на велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах. Важно, что при строительстве памп-трека были учтены пожелания спортсменов-тестировщиков. Он построен в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Очень впечатлен площадью памп-трека - это почти тысяча квадратных метров! Также приятно было увидеть показательные выступления скейтбордистов из объединений "DUST BOWL" и "MTB DZ", - рассказал Евгений Люлин.

"Открытие памп-трека - большое событие для всех жителей города химиков, особенно для молодежи. Мы внимательно следили за ходом работ, проводили их осмотр в августе, общались с ребятами, которые очень ждали завершения строительства трассы. Хочу от всей души поблагодарить всех, кто работал над созданием этого замечательного спортивного объекта – администрацию города, проектировщиков, строителей", - сказал спикер регионального парламента.

"Дзержинск является одной из спортивных столиц Нижегородской области и всей России. Поэтому мы будем продолжать двигаться в этом направлении, строить новые спортивные сооружения, обеспечивать их доступность и создавать необходимые условия, чтобы жителям города было удобно и приятно вести здоровый образ жизни! Дзержинцам я желаю с удовольствием пользоваться трассой, множества ярких впечатлений, но главное – беречь такие общественные пространства, чтобы заниматься на них ребята могли безопасно и долго", - заключил Евгений Люлин.