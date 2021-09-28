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Общество

Новый памп-трек открыли в Дзержинске по нацпроекту "Жильё и городская среда"

14 октября 2021 17:39  [95] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске около молодёжного центра "Спутник" торжественно открылось новое общественное пространство с памп-треком, детской и спортивной площадками. Благоустройство территории стало возможным благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", подчеркнули в правительстве Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что такой формат благоустройства не просто меняет городскую среду, но и способствует формированию здорового образа жизни.

"При обсуждении проекта благоустройства этой территории дзержинцы высказались за строительство памп-трека. Первыми такие площадки по программе "Формирование комфортной городской среды" появились в Нижнем Новгороде. Теперь проект реализован и в Дзержинске. Важно, что в городе химиков создание памп-трека контролировали местные любители велоспорта", - сказал Губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин рассказал, что в новом общественном пространстве планируется проводить не только соревнования, но и праздничные мероприятия.

Площадь нового памп-трека составляет около 1 000 кв. м. Это специальная закольцованная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов без ровных участков. Трек состоит из двух зон: для начинающих спортсменов и для профессиональных райдеров. Администрация города планировала и строила этот объект с учётом мнения и пожеланий спортсменов-байкеров.

"Спортивный объект уже пользуется популярностью, вечерами здесь катается много ребят, днем родители гуляют с детьми, и это здорово! Мы хотим, чтобы в Дзержинске было больше таких востребованных зон для отдыха и занятий спортом. В следующем году вместе с жителями продолжим участвовать в различных программах благоустройства – таких, как «Вам решать!» и «Формирование комфортной городской среды, - сказал глава города Иван Носков. - Прошу всех, кто будет пользоваться треком, не мусорить, не портить оборудование. Но главное – обязательно соблюдайте требования безопасности, поскольку велоспорт – это достаточно экстремальный вид спорта. Успешных вам занятий!"

Напомним, в 2021 году в рамках федеральной программы "ФКГС" в Дзержинске будет благоустроено два общественных пространства: Привокзальная площадь и территория между домами 76 и 78 на проспекте Циолковского, включая территорию у МК "Спутник". На эти цели выделено более 86 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект фкгс
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