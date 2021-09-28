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Общество

Более 70 млн рублей выделено из регионального бюджета на ремонт двух корпусов Нижегородской областной детской больницы

14 октября 2021 18:12  [62] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 70 миллионов выделено из регионального бюджета на капитальный ремонт двух корпусов детской областной больницы. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин отметил, что детская областная больница – одно из главных медицинских учреждений региона и на обновление и закупку оборудования регулярно выделяются средства.

"Но потребности куда выше возможностей. Изменить ситуацию позволит поддержка премьер-министра Михаила Мишустина, поручившего выделить на эти цели около 1,9 млрд рублей. Пока не поступили федеральные средства, мы продолжаем работу за счёт собственных ресурсов там, где это наиболее необходимо", - рассказал глава Нижегородской области.

Губернатор подчеркнул, что планируется отремонтировать более 10 тыс. кв.м площадей.

В частности, в настоящее время ведётся капремонт помещений, в которых разместится региональный Центр детской анестезиологии и реанимации. Главврач НОДКБ Елена Гурьева уточнила, что идёт полная замена инженерных сетей, систем отопления и вентиляции, электрооборудования. В корпусе будут заменены окна и двери, будут проведены отделочные работы.

По словам главврача, капитальный ремонт начался и в самом посещаемом корпусе "Г". Там будет выполнена гидроизоляция полов, установлены новые дверные блоки, заменены системы водоснабжения и канализации, а также электропроводка

Напомним, детская областная больница расположена в 14 корпусах, часть из которых нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, больнице необходимо обновление материально-технической базы.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт нижегородской областной детской больницы и закупку оборудования. Он утвердил перечень этих поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область.

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Теги:
больницы Дети капремонт
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