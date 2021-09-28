Более 70 млн рублей выделено из регионального бюджета на ремонт двух корпусов Нижегородской областной детской больницы

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Более 70 миллионов выделено из регионального бюджета на капитальный ремонт двух корпусов детской областной больницы. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глеб Никитин отметил, что детская областная больница – одно из главных медицинских учреждений региона и на обновление и закупку оборудования регулярно выделяются средства.
"Но потребности куда выше возможностей. Изменить ситуацию позволит поддержка премьер-министра Михаила Мишустина, поручившего выделить на эти цели около 1,9 млрд рублей. Пока не поступили федеральные средства, мы продолжаем работу за счёт собственных ресурсов там, где это наиболее необходимо", - рассказал глава Нижегородской области.
Губернатор подчеркнул, что планируется отремонтировать более 10 тыс. кв.м площадей.
В частности, в настоящее время ведётся капремонт помещений, в которых разместится региональный Центр детской анестезиологии и реанимации. Главврач НОДКБ Елена Гурьева уточнила, что идёт полная замена инженерных сетей, систем отопления и вентиляции, электрооборудования. В корпусе будут заменены окна и двери, будут проведены отделочные работы.
По словам главврача, капитальный ремонт начался и в самом посещаемом корпусе "Г". Там будет выполнена гидроизоляция полов, установлены новые дверные блоки, заменены системы водоснабжения и канализации, а также электропроводка
Напомним, детская областная больница расположена в 14 корпусах, часть из которых нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, больнице необходимо обновление материально-технической базы.
Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт нижегородской областной детской больницы и закупку оборудования. Он утвердил перечень этих поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область.
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