Эксперт-мониторинг событий 8 – 15 октября 2021 года от АНО "Минин-центр" Общество

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – "Встреча Президента РФ Владимира Путина с депутатами государственной думы VIII созыва".

Президент России Владимир Путин 12 октября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца встретился с депутатами Государственной Думы VIII созыва (со стенограммой самой встречи можно ознакомиться на сайте Президента РФ:).

Как отметил эксперт "Минин – центра", к.и.н., ведущий сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александр Сорокин, по итогам прошедших выборов впервые за долгое время в Думе будет сформировано не четыре, а пять фракций (всего же с учетом побед одномандатников в парламенте будут представлены сразу восемь партий). При этом в свете принятых в прошлом году поправок в Конституцию Дума нового состава будет обладать более широкими полномочиями и активно участвовать в формировании правительства (за счет права утверждения кандидатур не только председателя, но и его заместителей и всех федеральных министров, за исключением относящихся к силовому блоку).

В своем обращении к депутатам Владимир Путин отметил ряд вещей, которые имеют как концептуальный, так и сугубо прагматичный, рабочий характер. В концептуальном плане это, во-первых, призыв реализовывать предвыборные обещания и следовать программам и целям своих партий, увязывая их с национальными целями развития и во имя общего блага. Фактически это предложение формировать именно позитивную повестку, когда предлагаемые инициативы должны быть направлены на созидание и улучшение.

Из этого плавно вытекает и второй концептуальный момент. Парламент, по словам Президента, должен стать опорной площадкой для диалога власти и общества. Отмечая необходимость дискуссий и нормальность разногласий, глава государства тем самым призывает вести диалог именно в правовом поле и посредством легальных политических институтов.

Что касается прагматики, то это, прежде всего, обозначение конкретных и реальных целей, над которыми должна вестись в ближайшем будущем законодательная работа. Если говорить о них в глобальном плане, то это, безусловно, решение проблемы низких доходов населения, без чего в принципе невозможно улучшение демографической ситуации. Напомню, что только по официальным данным Росстата по итогам первых 6 месяцев 2021 года в стране числится 19,1 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума. Это 13,1% населения, или каждый седьмой житель. Это имеет прямое отношение к демографической ситуации: только за истекший 2020 год убыль населения составила более 700 тыс. человек, при этом Правительство РФ прогнозирует, что в ближайшее время ситуация не улучшится, и к 2024 году мы потеряем 1,7 млн россиян.

В связи с этим Президентом озвучена необходимость продолжения формирования мер поддержки семей с детьми, чтобы в итоге была выстроена целостная система. Также в рамках повышения уровня доходов населения прозвучал и призыв снятия барьеров, мешающих развитию малого бизнеса. Это обуславливает и бюджетную политику: в ближайшие три года на социальную политику, здравоохранение, развитие экономики и поддержку регионов планируется выделить в сумме 67,5 триллионов рублей. Примечательно, что было заявлено о необходимости индексации социальных выплат на размер фактической инфляции, которая, как известно, в этом году набирает темпы.

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Во-первых, как мы ранее отмечали, приоритетом в работе парламента должна стать именно социальная сфера. Во-вторых, Президент подчеркнул необходимость выполнения тех гражданских инициатив, которые были положены в избирательную программу "Единой России". То есть речь идет об ответственности партии большинства перед избирателем. В-третьих, закладывается тренд на исключительно конструктивистскую повестку с взаимодействием власти с политическими структурами только в правовом поле.

Региональная тема – "Открыт сбор заявок в рамка рамках проекта инициативного (партисипаторного) бюджетирования "ВАМ РЕШАТЬ!""

В Нижегородской области 11 октября был открыт сбор заявок в рамках проекта инициативного (партисипаторного) бюджетирования "ВАМ РЕШАТЬ!". Номинации проектов следующие: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива". Последний день приёма заявок – 12 ноября.

Эксперт "Минин-центра", д.и.н., доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Артём Фоменков считает, что инициативное бюджетирование в нашей области развивается уже не один год. Можно вспомнить, к примеру, голосование по благоустройству территорий, проводившееся в 2018 году одновременно с губернаторскими выборами. Кроме того, уже проходило голосование по проекту "Голос "За". Да и проект "ВАМ РЕШАТЬ!" тоже не нов – ещё в 2019-м, последнем допандемийном году, по нему проводилось онлайн-голосование.

В этом году сам подход к реализации проекта более ориентирован на поддержку со стороны нижегородцев, создавая инициативную группу в 10 и более человек, могут добиться включения своего проекта в число выставленных на итоговое голосование. При этом муниципалитеты уже выразили желание помочь в составлении соответствующих заявок, упрощая работу инициативным гражданам. Раньше такого рода помощь оказывалась менее активно, да и вообще порой складывалось впечатление, что граждане в массе своей были не слишком-то активны. Иначе говоря, по большей части проекты, выносимые на итоговое голосование, рождались в недрах муниципалитетов и т.п., но не были итогом активности рядовых граждан. Впрочем, ввиду того, что реализуемые проекты определялись в результате голосования, сама суть партисипаторного бюджетирования не выхолащивалась.

Во многом нынешний проект "ВАМ РЕШАТЬ!" будет очень значим для нижегородского гражданского общества. Разумеется, лишний пафос лучше убрать, а потому выражения типа "экзамен на зрелость" и т.п. применять не буду. Просто хотелось бы отметить следующее: а). все проекты благоустройства, которые выносились на голосование в прошлом, носили внепартийный и аполитичный характер; б). голосовать можно было с любого устройства, подключённого к всемирной паутине, то есть не надо было даже куда-то идти (как до недавнего времени на выборы!) и в). среди выносившихся на суд горожан проектов не имелось «лишних» и откровенно ненужных. То есть, хоть как-то поучаствовать в проекте можно было из дома и практически в любое удобное время.

Однако, несмотря на всё это уровень гражданской активности в рамках как проекта "Голос "За"", так и 2ВАМ РЕШАТЬ!2 (2019 года) оказался невысоким. Например, по итогам волеизъявления в "Голос "За"" в таком густонаселённом районе Нижнего Новгорода, как Автозаводский, за благоустройство парка культуры и отдыха Автозаводского района – II очередь проголосовало 14435 голосов – другие проекты набрали ещё меньше голосов. Общая численность населения в этом районе – почти 300 тысяч человек. В самом центральном районе города – Нижегородском – ситуация с гражданской активностью ещё более сложная: в результате за проект-победитель – территорию между д. 2 к.1 по ул. Германа Лопатина и д. 3а по Казанскому шоссе проголосовало всего лишь 3578 человек (Рыбкина О.С., Фоменков А.А., Половинкина Е.О., Орлова В.И. РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (НА МАТЕРИАЛАХ ПРОЕКТА "ГОЛОС "ЗА") // Современное государственное и муниципальное управление: в поисках ресурсов и технологий общественного развития. Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. Редколлегия А.И. Егоров, И.Ю. Первухина. 2020. С. 75-77.). Итоги прежнего проекта "ВАМ РЕШАТЬ!" также весьма неутешительны с точки зрения активности гражданского общества: максимум проголосовавших было, судя по всему, в Навашинском городском округе (около 38 %), а минимум – в Нижнем Новгороде (менее 4 %) (Смирнов В.В., Фоменков А.А. ДОСТИЖЕНИЯ И ТРУДНОСТИ В ЦИФРОВИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ // Поколение Z в онлайн-пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность. Сборник статей Всероссийской научной конференции с международным участием. Отв. редактор Р.Б. Шайхисламов. 2020. С. 243-250.).

Очень хотелось бы, чтобы в этом году активность нижегородцев выросла – причём, как на стадии разработки проектов, так и на стадии голосования. Мы прекрасно знаем, что нижегородцы любят ругать власть и органы МСУ – очень часто "за дело" – но хотелось бы убедиться, что кроме критики они ещё и способны на конструктивное взаимодействие на благо своего родного города.

Муниципальная тема – "Дезинформация о приостановке строительства метро".

Нижегородцев, не побоюсь этого слова, ошарашили недавно известием о приостановке строительства метрополитена в городе. В памяти у многих из нас торжественное открытие станции "Горьковская" в 2012-м году и "Стрелка" в 2018-м, а также дискуссии о том, куда потянется метро дальше.

По мнению эксперта "Минин – центра", к.и.н. Геннадия Тимофеева, "корни" этой истории не столько нижегородские, сколько екатеринбургские. Именно вице-мэр этого уральского города Андрей Корюков заявил о том, что российское правительство приняло решение о сворачивании проектов дальнейшего строительства метро в России во всех городах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Челябинска. Кроме того, вброшены и цифры, якобы свидетельствующие о ненужности как такового метро в городах с населением меньше 3 миллионов человек и пассажиропотоком меньше 30 тысяч человек в час.

Не вдаваясь в технические детали, равно как и не акцентируя внимание на том, что в Красноярске и Челябинске также не проживает необходимых трёх миллионов человек (даже суммарно у них этой цифры не набежит), отметим, что растиражированная многими СМИ информация идёт в разрез с тем, что декларировалось в этом 2021 году – в том числе и в ходе празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Так, 21 апреля этого года в ежегодном послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что Нижний Новгород получит возможность продолжить работу над развитием метро. На праздновании 800-летия нашего города информация о продлении ветки метрополитена была президентом подтверждена. Кроме того, 27 августа планы о дальнейшем строительстве метро подтвердил и находившийся с рабочим визитом в регионе глава правительства Михаил Мишустин. Речь при этом шла о четырёх новых станциях.

То есть, никаких скорректированных планов, в результате которых новых станций метро мы не увидим то ли ещё много лет, то ли никогда, не существует.

Итак, всем нам надо просто запасаться терпением. Ориентировочно ввод новой станции запланирован на 2026 год – срок, как представляется, вполне себе реалистичный. А скоростей, сопоставимых с вводом новых станцией метрополитена в Москве, нам никогда и не обещали.