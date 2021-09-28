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Жилой дом построят на ул. Тюленина в Нижнем Новгороде

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Фото: с сайта Архитектурного совета Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Специализированный застройщик "Центр Плюс" планирует возвести многоквартирный дом по адресу: ул. Тюленина, 20а в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в протоколе заседания архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Объемно-планировочное и архитектурное решение дома подготовило ООО "Генеральная проектная компания "ИНТРАГРАД". 

В ходе архитектурного совета рассматривались вопросы об адаптации здания к окружению, в частности о его цвете и асимметричных решениях.

Было решено принять разработки за основу для дальнейшего проектирования.

Ранее сообщалось, что многоэтажку планируется построить на пересечении улиц Ульянова и Семашко в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Архитектура Строительство
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