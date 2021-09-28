Северо-восточный обход Дивеева открыт в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Северо-восточный обход Дивеева открыт в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, дорога была построена в рамках развития туристического кластера Арзамас – Дивеево – Саров.

По словам главы региона, ежедневно этой дорогой будут пользоваться около 1 700 автомобилистов. "Это те машины, которые не пойдут через Дивеево, создавая дополнительную нагрузку на дорожную сеть села. Развивая Саровско-Дивеевский кластер, мы делаем его не только привлекательным для туристов, но и, в первую очередь, удобным и красивым местом, где будет комфортно жителям", - отметил он.

Стоимость строительства составила 732,6 млн рублей, из которых основная часть средств - 706,6 млн рублей были выделены из федерального бюджета.

Общая протяженность обхода составляет 4,9 км, он включает в себя строительство двухпролетного моста через р. Вичкинза длиной 50,2 м.

В процессе строительства было уложено 282 погонных метра водопропускных труб, установлены шумозащитные экраны протяженностью 1 км, уложено 2,5 км сетей ливневой канализации, установлены локальные очистные сооружения.

Напомним, что в августе стартовало строительство Южного обхода Арзамаса. Максимальная цена по контракту составила 3,308 млрд рублей. Завершить строительство обхода планируется в 2023 году.

СПРАВКА:

Проект по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров" реализуется при поддержке президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Для этого в апреле 2018 года была создана АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера".

Приоритетными задачами проекта являются возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для увеличения туристического потока.