Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
15 октября 2021 14:10  [54] Экспертизу проекта океанариума в Нижнем Новгороде подготовят в ближайшее время
15 октября 2021 13:48  [87] Новый комплекс для отдыха может быть построен на Гребном канале в Нижнем Новгороде
15 октября 2021 13:11  [111] Жилой дом построят на ул. Тюленина в Нижнем Новгороде
15 октября 2021 12:27  [224] Многоэтажку планируется построить на пересечении ул. Ульянова и Семашко в Нижнем Новгороде
15 октября 2021 10:50  [133] "МегаФон" разработал новую услугу для работающих вахтовых методом
15 октября 2021 10:07  [112] Банк "Открытие" вошел в топ-3 по привлекательности кредита наличными
15 октября 2021 09:08  [177] Житель Павлова стал первым самозанятым в Нижегородской области, получившим льготный заем
14 октября 2021 18:24  [331] Первый в России Центр семейного бизнеса открылся в Нижнем Новгороде
14 октября 2021 15:52  [292] "ТНС энерго НН" сообщает о мошенниках, вводящих потребителей в заблуждение
14 октября 2021 12:59  [382] Билайн представил обновленный бренд, логотип и слоган
Бизнес

Новый комплекс для отдыха может быть построен на Гребном канале в Нижнем Новгороде

15 октября 2021 13:48  [87] Бизнес

Фото: с сайта Архитектурного совета Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый комплекс для отдыха может быть построен на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Застройщиком выступит ООО "Вектор". По его заказу ООО "ФК Инжиниринг" подготовило объемно-планировочное решение документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, которое было представлено совету.

Речь идет о территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе. 

На данной территории планируется строительство гостиницы, центра реабилитации и отдыха и ресторанно-гостиничного комплекса.

Для строительства в правила землепользования и застройки необходимо внести новый вида разрешенного использования территории — туристическое обслуживание.

В результате советом было принято решение доработать представленное предложение по развитию территории в рамках подготовки документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по замечаниям в части создания композиции, открытой на реку и решения вопроса отметки затопления.

Ранее сообщалось, что специализированный застройщик "Центр Плюс" планирует возвести многоквартирный дом по адресу: ул. Тюленина, 20а в Нижнем Новгороде. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гребной канал Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph