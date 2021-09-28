Новый комплекс для отдыха может быть построен на Гребном канале в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: с сайта Архитектурного совета Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый комплекс для отдыха может быть построен на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Застройщиком выступит ООО "Вектор". По его заказу ООО "ФК Инжиниринг" подготовило объемно-планировочное решение документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, которое было представлено совету.

Речь идет о территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе.

На данной территории планируется строительство гостиницы, центра реабилитации и отдыха и ресторанно-гостиничного комплекса.

Для строительства в правила землепользования и застройки необходимо внести новый вида разрешенного использования территории — туристическое обслуживание.

В результате советом было принято решение доработать представленное предложение по развитию территории в рамках подготовки документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по замечаниям в части создания композиции, открытой на реку и решения вопроса отметки затопления.

Ранее сообщалось, что специализированный застройщик "Центр Плюс" планирует возвести многоквартирный дом по адресу: ул. Тюленина, 20а в Нижнем Новгороде.