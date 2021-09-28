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Общество

Комплекс архивных документов "Горьковская область 1941-1945 гг." разместили в открытом доступе

15 октября 2021 18:34  [69] Общество

Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские архивисты разместили в открытом доступе комплекс документов "Горьковская область 1941-1945 гг. в архивных документах". Об этом рассказали в Комитете по делам архивов Нижегородской области.

В частности, президент РФ Владимир Путин в январе 2020 года поручил обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне. Приоритетной темой Федеральным архивным агентством была определена "Трудовая доблесть в военное время". В связи с этим архивисты активно оцифровывают архивные документы периода войны.

На данный момент госучреждения Нижегородской области оцифровали около 94 тыс. листов (почти 95 тыс. кадров) документов военного периода. Наиболее значимые из них размещены на сайте Государственной архивной службы Нижегородской области.

Например, можно посмотреть документы Горьковского городского комитета обороны - чрезвычайного органа власти, который сосредоточил в своих руках всю полноту власти в регионе в условиях военного времени. Документы ГГКО были рассекречены, но в настоящее время в полном объёме размещены на архивном сайте.

В комитете также рассказали, что за последнее десятилетие архивными учреждениями Нижегородской области было подготовлено шесть сборников архивных документов: два сборника фронтовых писем, ещё два посвящены помощи горьковчан блокадному Ленинграду: "Детство, опаленное войной" и "Арзамас и Арзамасский район в годы Великой Отечественной войны".

Подготовленные специалистами Центрального архива Нижегородской области и комитета по делам архивов исторические справки, одобренные Российской Академией Наук, стали документальным обоснованием присвоения Нижнему Новгороду, а позднее - Дзержинску звания "Город трудовой доблести".

Пополнение раздела "Горьковская область 1941-1945 гг. в архивных документах" будет продолжаться, добавили в Комитете по делам архивов Нижегородской области.

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Теги:
Архивные документы вов История
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