"Красная поликлиника" для больных COVID-19 открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.
Центр амбулаторной помощи пациентам с COVID-19 открылся на базе Диагностического центре.
С 15 октября в тестовом режиме начался прием пациентов.
Направлять в центр будут районные поликлиники. Для маломобильных и далеко проживающих нижегородцев в определенных случаях будет организована перевозка медицинским транспортом.
В "красной поликлинике" будут выполняться:
- экспресс-тестирование на COVID-19 (ИХА-метод, за 15 минут);
- консультация терапевта с проведением термометрии, пульсоксиметрии, аускультации легких;
- ЭКГ по показаниям;
- общий и биохимический анализы крови по показаниям;
- рентгенография или КТ грудной клетки по показаниям.
По результатам обследования пациент будет направлен на стационарное лечение, либо получит необходимые лекарственные препараты и отправлен для динамического наблюдения в поликлинику по месту жительства.
При дальнейшем ухудшении эпидситуации рассматриваем возможность работы Диагностического центра в режиме 24/7.
"Отмечу, что плановая помощь в "зелёной" зоне сохраняется в полном объёме. "Красная" зона полностью обособлена - рисков заразиться нет. Входы и маршрутизация в "красной" и "зелёной" зоне будут отмечены специальными цветовыми указателями", - написал Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее сообщалось, что новая партия лекарств от COVID-19 поступила в Нижегородскую область.
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