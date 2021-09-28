"Красная поликлиника" для больных COVID-19 открылась в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Красная поликлиника" для больных COVID-19 открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Центр амбулаторной помощи пациентам с COVID-19 открылся на базе Диагностического центре.

С 15 октября в тестовом режиме начался прием пациентов.

Направлять в центр будут районные поликлиники. Для маломобильных и далеко проживающих нижегородцев в определенных случаях будет организована перевозка медицинским транспортом.

В "красной поликлинике" будут выполняться:

- экспресс-тестирование на COVID-19 (ИХА-метод, за 15 минут);

- консультация терапевта с проведением термометрии, пульсоксиметрии, аускультации легких;

- ЭКГ по показаниям;

- общий и биохимический анализы крови по показаниям;

- рентгенография или КТ грудной клетки по показаниям.

По результатам обследования пациент будет направлен на стационарное лечение, либо получит необходимые лекарственные препараты и отправлен для динамического наблюдения в поликлинику по месту жительства.

При дальнейшем ухудшении эпидситуации рассматриваем возможность работы Диагностического центра в режиме 24/7.

"Отмечу, что плановая помощь в "зелёной" зоне сохраняется в полном объёме. "Красная" зона полностью обособлена - рисков заразиться нет. Входы и маршрутизация в "красной" и "зелёной" зоне будут отмечены специальными цветовыми указателями", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что новая партия лекарств от COVID-19 поступила в Нижегородскую область.