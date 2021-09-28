Новая партия лекарств от COVID-19 поступила в Нижегородскую область Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новая партия лекарств от COVID-19 поступила в Нижегородскую область. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

"В понедельник закупили очередную партию лекарств за федеральные деньги. Они уж развозятся по поликлиникам", - написал он.

Министр рассказал, что, хотя лекарства выдаются бесплатно, их получают не все заболевшие коронавирусом. Он пояснил, что лекарства выдаются при определенных симптомах. И только врач решает - нужны ли они.

Ранее сообщалось, более 140 млн рублей дополнительно поступит в Нижегородскую область на лекарства для пациентов с коронавирусом.

Напомним, еще 695 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки.