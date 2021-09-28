Выставка старинных флотских приборов открылась в пространстве "Река-Река" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экспозиция старинных флотских приборов открылась в выставочном пространстве "Река-Река" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба "Волжского пароходства".

Выставка подготовлена совместно с Техническим музеем. В ней представлено более 30 старинных экспонатов из частной коллекции Вячеслава Хуртина.

Нижегородцы и гости города могут увидеть исторические атрибуты морского и речного флота 19-20 веков: рупор, якорь, лаг-английский прибор для определения скорости судна, судовой амперметр, барограф и телеграф 1917 года.

Кроме того, изучить различные измерительные приборы – например, такие как секстант (секстан), октант, незаменимые в то время лоцманские карты и настоящий советский глобус звёздного неба 50-х годов, позволяющий определять местоположение судна по звездным светилам.

Среди интересных экспонатов также представлены одни из первых советских часов, имеющие 24-часовой циферблат, личная записная книжка и подлинный рисунок 40-х годов создателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева.

Выставка будет открыта для всех желающих до 12 ноября 2021 года. Вход свободный. Мероприятие проводится с соблюдением требований и норм, направленных против распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, массовые мероприятия в регионе, с 6 октября, а также работа фитнес-клубов, кинотеатров и музеев разрешены только по пропуску - "Мультипассу".

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