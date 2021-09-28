Андрей Чертков: "Проект "Вам решать" - это колоссальная поддержка в развитии районов" Общество

"Кстовский район принимает участие в региональном проекте инициативного бюджетирования "Вам решать" на протяжении пяти лет. За эти годы реализовано более 80 проектов. Это колоссальная поддержка в развитии нашего района! Самое ценное в этом проекте то, что реализуются именно пожелания жителей, решаются многолетние проблемы" , - заявил глава МСУ Кстовского района Андрей Чертков, комментируя старт проекта "Вам решать!" в Нижегородской области.

По его словам, в 2021 году Кстовский район занял первое место в области по количеству поддержавших проекты граждан в онлайн-голосовании – более 20 тысяч человек отдали голоса за предложенные проекты.

"Я считаю это вполне закономерным, ведь все эти проекты были инициированы именно кстовчанами. Из областного бюджета были выделены средства на реализацию 25-ти из 29 заявленных проектов – это самое большое количество проектов, реализуемых в течение года за всю историю участия района в проекте "Вам решать". Все 25 проектов до конца года будут реализованы. А это новые и отремонтированные дороги, уличное освещение, детские и спортивные площадки, благоустроенные парковые зоны. Именно благодаря проекту "Вам решать" в 2021 году будет, наконец-то, решена многолетняя и долгое время казавшаяся просто нерешаемой из-за отсутствия средств проблема в селе Ближнее Борисово – там начнет функционировать полноценный водопровод. Раньше вода подавалась по часам, потом - по старым, изношенным трубам, которые часто приходилось ремонтировать. Теперь проблема решена", - сообщил глава района.

"Еще один пример – в селе Слободское откроет свои двери Дом культуры, который требовал капитального ремонта и реконструкции, и в 2021 году мы выполним последний этап ремонтных работ. Дом культуры получит второе рождение благодаря региональному проекту. Это было горячее желание селян, их инициатива, которую с готовностью поддержали органы власти, сделали все, чтобы войти в проект, и вместе мы проблему решили", - добавил он.

"На днях губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт новому этапу реализации проекта "Вам решать", и мы обязательно будем в нем участвовать. Все поселения района должны подготовить свои предложения, которые, я очень на это надеюсь, нам удастся реализовать в 2022 году", - сказал Андрей Чертков.

Напомним, 11 октября в регионе стартовал сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" на 2022 год. Жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива". Информация об участии в проекте доступна на сайте ВамРешать.рф.