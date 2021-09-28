Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2021 14:12  [121] Более 700 человек заболели коронавирусом в Нижегородской области за последние сутки
16 октября 2021 13:55  [97] Межвузовское сообщество "Стартап-лаборатория" создано в Нижнем Новгороде
16 октября 2021 12:05  [127] Оператор билайн запускает новый тариф-конструктор "Твоё решение"
16 октября 2021 11:00  [136] Андрей Чертков: "Проект "Вам решать" - это колоссальная поддержка в развитии районов"
16 октября 2021 09:15  [283] "Красная поликлиника" для больных COVID-19 открылась в Нижнем Новгороде
15 октября 2021 19:06  [428] Эксперт-мониторинг событий 8 – 15 октября 2021 года от АНО "Минин-центр"
15 октября 2021 19:00  [284] Юрий Шалабаев: "Говорить о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны надо на регулярной основе"
15 октября 2021 18:54  [326] Выставка кошек и собак "Миллион друзей" открылась на Нижегородской ярмарке
15 октября 2021 18:40  [234] Юрий Шалабаев призвал нижегородцев принять участие в начавшейся Всероссийской переписи населения
15 октября 2021 18:34  [271] Комплекс архивных документов "Горьковская область 1941-1945 гг." разместили в открытом доступе
Общество

Межвузовское сообщество "Стартап-лаборатория" создано в Нижнем Новгороде

16 октября 2021 13:55  [97] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Межвузовское сообщество "Стартап-лаборатория" для разработки IT-концептов, продуктов и стартапов создано в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Его работа стартовал в НИУ "Высшая школа экономики".

Инициаторами создания сообщества выступили АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" и компания Globus IT при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

"Центр искусственного интеллекта "Горький" был создан по поручению губернатора Глеба Никитина, чтобы объединить разработчиков проектов в области искусственного интеллекта (ИИ) и управлять процессами формирования ИИ-отрасли в регионе. "Стартап-лаборатория" продолжит вектор поддержки IT-индустрии.

"Нижегородскую область сегодня по праву можно назвать "цифровым регионом". Уже сегодня в Нижнем зарегистрированы свыше 1000 IT-компаний. Сформировано огромное сообщество, которое включает свыше 30 000 специалистов, и их количество продолжает расти. Область интересна IT-компаниям, в том числе и международным гигантам. Это стало возможно исключительно благодаря высокому научному и образовательному потенциалу региона. Но нам есть куда расти. Понимая это, правительство Нижегородской области поддерживает целый ряд проектов, направленных на цифровое и научно-техническое развитие", -  сказал Глеб Никитин.

Одной из целей "Стартап-лаборатории" является создание сплоченного сообщества начинающих специалистов. Также команда проекта открыта к диалогу со школьниками и студентами техникумов, аспирантами, представителями социально-значимого бизнеса. Это связано с тем, что многие разрабатываемые сейчас решения являются межотраслевыми.

Благодаря общению с представителями ведущих IT-компаний, подключению к другим проектам, которые реализуются при участии АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" начинающие специалисты смогут получить актуальные знания и практические инструменты, реализовывать концепты и разработки, тестировать и запускать свои уникальные продукты.

"Нужно осваивать новые ниши и области знаний. Искусственный интеллект – одно из таких направлений. Для того, чтобы быстрее освоить это направление и возглавить цифровую трансформацию, мы формируем нижегородское AI/IT-сообщество. "Стартап-лаборатория" - это современный взгляд на то, каким должен быть процесс обучения и развития проектов. Это среда, объединяющая государство, вузы и бизнес для развития студенческого сообщества и экономики. В рамках развития нижегородского IT-сообщества не могу не упомянуть про "НЕЙМАРК. Лекторий" – проект, где студенты смогут пообщаться с талантливыми учеными, исследователями, IT-специалистами, задать свои вопросы. Это открытая образовательная площадка, где самым активным открываются действительно уникальные знания", - рассказал руководитель АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" Евгений Федосеев.

Участниками мероприятия стали студенты из "Высшей школы экономики", ННГУ имени Н.И. Лобачевского, Приволжского исследовательского медицинского университета, Княгининского университета и других учебных учреждений. В очном формате встречу посетили более 50 студентов, зрителями онлайн-трансляции стали более 60 человек.

"В начале октября сборная Университета Лобачевского впервые выиграла финал престижного чемпионата мира по программированию среди студенческих команд (ICPC). Мы понимаем, что за этой победой и другими победами в сфере IT стоит серьезная научно-исследовательская школа, которая не создается за один день. Для того, чтобы она жила и развивалась мы должны быть последовательными, продолжая двигаться в направлении, заданном нашими предшественниками.  Я очень рада, что есть энтузиасты в этой сфере, которые вокруг себя собирают людей с горящими глазами. То, что происходит сейчас – это начало нового, грандиозного, интересного. И чем больше будет у нас таких проектов, тем ближе мы будем к цели стать IT-столицей", - сказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Также со студентами встретился руководитель Globus IT Павел Короткий.

"В стартап-лаборатории мы совместно с ведущими вузами будем готовить целые продуктовые команды, включая как разработчиков, так и дизайнеров, системных аналитиков, тестировщиков, маркетологов – будущих инноваторов мира информационных технологий" - сообщил он.

Напомним, что Нижегородская область по результатам 2020 года заняла 3 место после Москвы и Санкт-Петербурга по объему экспорта информационных, компьютерных и телекоммуникационных. За последние 10 лет общий объем выручки в отрасли вырос более чем в 5 раз.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроект "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Студенты Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph