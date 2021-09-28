Межвузовское сообщество "Стартап-лаборатория" создано в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Межвузовское сообщество "Стартап-лаборатория" для разработки IT-концептов, продуктов и стартапов создано в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Его работа стартовал в НИУ "Высшая школа экономики".

Инициаторами создания сообщества выступили АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" и компания Globus IT при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

"Центр искусственного интеллекта "Горький" был создан по поручению губернатора Глеба Никитина, чтобы объединить разработчиков проектов в области искусственного интеллекта (ИИ) и управлять процессами формирования ИИ-отрасли в регионе. "Стартап-лаборатория" продолжит вектор поддержки IT-индустрии.

"Нижегородскую область сегодня по праву можно назвать "цифровым регионом". Уже сегодня в Нижнем зарегистрированы свыше 1000 IT-компаний. Сформировано огромное сообщество, которое включает свыше 30 000 специалистов, и их количество продолжает расти. Область интересна IT-компаниям, в том числе и международным гигантам. Это стало возможно исключительно благодаря высокому научному и образовательному потенциалу региона. Но нам есть куда расти. Понимая это, правительство Нижегородской области поддерживает целый ряд проектов, направленных на цифровое и научно-техническое развитие", - сказал Глеб Никитин.

Одной из целей "Стартап-лаборатории" является создание сплоченного сообщества начинающих специалистов. Также команда проекта открыта к диалогу со школьниками и студентами техникумов, аспирантами, представителями социально-значимого бизнеса. Это связано с тем, что многие разрабатываемые сейчас решения являются межотраслевыми.

Благодаря общению с представителями ведущих IT-компаний, подключению к другим проектам, которые реализуются при участии АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" начинающие специалисты смогут получить актуальные знания и практические инструменты, реализовывать концепты и разработки, тестировать и запускать свои уникальные продукты.

"Нужно осваивать новые ниши и области знаний. Искусственный интеллект – одно из таких направлений. Для того, чтобы быстрее освоить это направление и возглавить цифровую трансформацию, мы формируем нижегородское AI/IT-сообщество. "Стартап-лаборатория" - это современный взгляд на то, каким должен быть процесс обучения и развития проектов. Это среда, объединяющая государство, вузы и бизнес для развития студенческого сообщества и экономики. В рамках развития нижегородского IT-сообщества не могу не упомянуть про "НЕЙМАРК. Лекторий" – проект, где студенты смогут пообщаться с талантливыми учеными, исследователями, IT-специалистами, задать свои вопросы. Это открытая образовательная площадка, где самым активным открываются действительно уникальные знания", - рассказал руководитель АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" Евгений Федосеев.

Участниками мероприятия стали студенты из "Высшей школы экономики", ННГУ имени Н.И. Лобачевского, Приволжского исследовательского медицинского университета, Княгининского университета и других учебных учреждений. В очном формате встречу посетили более 50 студентов, зрителями онлайн-трансляции стали более 60 человек.

"В начале октября сборная Университета Лобачевского впервые выиграла финал престижного чемпионата мира по программированию среди студенческих команд (ICPC). Мы понимаем, что за этой победой и другими победами в сфере IT стоит серьезная научно-исследовательская школа, которая не создается за один день. Для того, чтобы она жила и развивалась мы должны быть последовательными, продолжая двигаться в направлении, заданном нашими предшественниками. Я очень рада, что есть энтузиасты в этой сфере, которые вокруг себя собирают людей с горящими глазами. То, что происходит сейчас – это начало нового, грандиозного, интересного. И чем больше будет у нас таких проектов, тем ближе мы будем к цели стать IT-столицей", - сказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Также со студентами встретился руководитель Globus IT Павел Короткий.

"В стартап-лаборатории мы совместно с ведущими вузами будем готовить целые продуктовые команды, включая как разработчиков, так и дизайнеров, системных аналитиков, тестировщиков, маркетологов – будущих инноваторов мира информационных технологий" - сообщил он.

Напомним, что Нижегородская область по результатам 2020 года заняла 3 место после Москвы и Санкт-Петербурга по объему экспорта информационных, компьютерных и телекоммуникационных. За последние 10 лет общий объем выручки в отрасли вырос более чем в 5 раз.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроект "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.