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Политика

Руководителям 30 российских городов представили опыт создания кластера "Арзамас–Дивеево–Саров"

16 октября 2021 15:37  [83] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Руководителям 30 российских городов - участникам образовательной программы Master of Public Administration представили опыт создания кластера "Арзамас–Дивеево–Саров". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Образовательная программа проходит в Арзамасе в течение двух дней.

"Крупные инфраструктурные проекты, которые сегодня реализуются в рамках развития кластера "Арзамас – Дивеево – Саров", направлены на снятие инфраструктурных ограничений, накопившихся с советских времен. Строительство объездных дорог, развязки с железнодорожными путями на разных уровнях улучшат транспортную ситуацию в первую очередь для жителей. Таким образом, через развитие туристического потенциала мы в первую очередь делаем комфортнее жизнь горожан", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Он отметил, что уже начаты работы по строительству южного обхода Арзамаса для вывода с городских улиц транзитного транспорта. Принято решение о реконструкции участка дороги Владимир – Муром – Арзамас со строительством в Выездном путепровода над железнодорожными путями, который ликвидирует на этом участке постоянный автомобильный затор.

В целом же программа развития туристическо-паломнического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров" включает в себя около 70 мероприятий: это строительство дорог, восстановление исторических зданий, в Дивееве – перенос из исторического центра административных структур, благоустройство общественных территорий и многие другие проекты.

Участники образовательной программы Master of Public Administration изучают лучшие практики городского планирования, примеры преобразования городской среды, сохранения исторического наследия, современные проекты в сфере жилищного строительства. 

"Для нас, как для принимающей стороны, эта программа дает возможность сравнить наши идеи и наши возможности с тем, что реализуют в других городах. Любой управленческий инструмент, любую успешную практику, которые мы сможем позаимствовать у коллег, мы будем использовать", - сказал мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Напомним, что проект по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас — Дивеево — Саров" реализуется при поддержке президента России Владимира Путина и по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Теги:
Арзамас Дивеевский район Саров
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