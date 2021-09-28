Руководителям 30 российских городов представили опыт создания кластера "Арзамас–Дивеево–Саров" Политика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Руководителям 30 российских городов - участникам образовательной программы Master of Public Administration представили опыт создания кластера "Арзамас–Дивеево–Саров". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Образовательная программа проходит в Арзамасе в течение двух дней.

"Крупные инфраструктурные проекты, которые сегодня реализуются в рамках развития кластера "Арзамас – Дивеево – Саров", направлены на снятие инфраструктурных ограничений, накопившихся с советских времен. Строительство объездных дорог, развязки с железнодорожными путями на разных уровнях улучшат транспортную ситуацию в первую очередь для жителей. Таким образом, через развитие туристического потенциала мы в первую очередь делаем комфортнее жизнь горожан", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Он отметил, что уже начаты работы по строительству южного обхода Арзамаса для вывода с городских улиц транзитного транспорта. Принято решение о реконструкции участка дороги Владимир – Муром – Арзамас со строительством в Выездном путепровода над железнодорожными путями, который ликвидирует на этом участке постоянный автомобильный затор.

В целом же программа развития туристическо-паломнического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров" включает в себя около 70 мероприятий: это строительство дорог, восстановление исторических зданий, в Дивееве – перенос из исторического центра административных структур, благоустройство общественных территорий и многие другие проекты.

Участники образовательной программы Master of Public Administration изучают лучшие практики городского планирования, примеры преобразования городской среды, сохранения исторического наследия, современные проекты в сфере жилищного строительства.

"Для нас, как для принимающей стороны, эта программа дает возможность сравнить наши идеи и наши возможности с тем, что реализуют в других городах. Любой управленческий инструмент, любую успешную практику, которые мы сможем позаимствовать у коллег, мы будем использовать", - сказал мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Напомним, что проект по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас — Дивеево — Саров" реализуется при поддержке президента России Владимира Путина и по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.