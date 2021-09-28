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Общество

Глеб Никитин поручил Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП с двумя автобусами

16 октября 2021 17:42  [140] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на ул. Мирошникова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Авария произошла сегодня в 14:22 в районе дома №5 по ул. Мирошникова.

В настоящее время известно о 18 пострадавших. Пять человек были доставлены в областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко. Несовершеннолетние в ДТП не пострадали, погибших нет.

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Теги:
ДТП
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