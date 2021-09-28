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Происшествия

Количество пострадавших в ДТП с ГАЗелью и двумя автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24

17 октября 2021 09:32  [405] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Уже 18 пострадавших после ДТП в Московском районе Нижнего Новгорода осмотрены врачами и отправлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Напомним, авария произошла 16 октября в 14:22 в районе дома №5 по ул. Мирошникова. Там столкнулись ГАЗель, автобус ЛиАЗ и маршрутное такси ПАЗ.

Согласно последним данным, за медицинской помощью обратились 24 человека. Несовершеннолетние в ДТП не пострадали, погибших нет.

Одному пострадавшему помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался. 23 человека доставлены в приёмное отделение областной клинической больницы им. Н.А. Семашко.

После осмотра врачами 18 пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Ещё одна пострадавшая пассажирка прооперирована и переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии. Три человека с травмами помещены в отделение травматологии, один находится в нейрохирургическом отделении: ранее им были проведены экстренные операции. У госпитализированных пострадавших в аварии были зафиксированы тяжёлые сочетанных травмы, травмы позвоночника, открытые переломы руки, а также закрытая черепно-мозговая травма.

Как уточнили в ГУ МВД по Нижегородской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Специалисты дали предварительную оценку произошедшего. Установлено, что водитель грузовой ГАЗели, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "Уступи дорогу", врезался в автобус ЛиАЗ, который после удара столкнулся с маршрутным ПАЗиком.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), следственный отдел по ДТП ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбудил уголовное дело.

Следственно-оперативная группа продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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Теги:
Авария ДТП Московский район
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