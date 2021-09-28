Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм в Нижегородской области ожидаются 18 октября

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На радиотелевизионной станции "Нижний Новгород" 18 октября с 02:00 до 11:00 пройдут плановые профилактические работы. По этой причине ожидаются перерывы трансляции 20 телевизионных и трёх радиоканалов цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций в Нижнем Новгороде.
Кроме того, по информации правительства Нижегородской области, 18 октября плановая профилактика пройдёт и на других региональных радиотелевизионных станциях: РТС "Арзамас", "Выкса", "Ковернино", "Павлово", "Саров", "Сергач" и "Шахунья". В связи с этим утром и днём возможны кратковременные отключения цифрового и аналогового эфирного телевизионного вещания, а также радиоэфира.
Также 18 октября с 02:00 до 11:00 во всех пунктах вещания цифрового эфирного телевидения первый мультиплекс будет транслироваться только в федеральной версии без нижегородских врезок.
Как подчеркнули в региональном филиале РТРС, во время профилактики проводится регулярное регламентное обслуживание, которое позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.
Если после возобновления трансляции приём сигнала у телезрителей не восстановился автоматически, рекомендуется провести перезагрузку ТВ-приставки и повторный поиск каналов: это позволит "сбросить" накопленные ошибки программного обеспечения и восстановить приём.
Подробный график проведения профилактических работ размещён на сайте РТРС. Также на сайте представлена подробная информация об эфирном телерадиовещании в регионе.
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