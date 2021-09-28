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Бешенство у кошки выявлено в Большеболдинском районе. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республики Марий Эл.
Согласно информации, бешенство было выявлено при проведении лабораторных исследований пробы головного мозга от домашней кошки, проживающей на территории села Пермеево Большеболдинского района.
В настоящее время на территории села проводятся мероприятия по по ликвидации бешенства.
Ранее сообщалось, что бешенство у лисы выявлено в Арзамасском районе.
Напомним, что уже более 30 случаев бешенства животных зарегистрировано в Нижегородской области с начала года.
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