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Общество

Бешенство у кошки выявлено в Большеболдинском районе

18 октября 2021 12:43  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Бешенство у кошки выявлено в Большеболдинском районе. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республики Марий Эл.

Согласно информации, бешенство было выявлено при проведении лабораторных исследований пробы головного мозга от домашней кошки, проживающей на территории села Пермеево Большеболдинского района.

В настоящее время на территории села проводятся мероприятия по по ликвидации бешенства.

Ранее сообщалось, что бешенство у лисы выявлено в Арзамасском районе.

Напомним, что уже более 30 случаев бешенства животных зарегистрировано в Нижегородской области с начала года.

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Теги:
Бешенство Большебодинский район
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