Более 500 человек пострадали и 70 погибли по вине пьяных водителей в Нижегородской области в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С начала 2021 года на территории Нижегородской области в дорожно-транспортных происшествиях по вине пьяных водителей погибли 70 человек и ещё 502 получили ранения. Об этом рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД региона.

При этом, по итогам девяти месяцев 2021 года на территории Нижегородской области зарегистрировано снижение числа ДТП с участием водителей с признаками опьянения на 24,8% - с 471 до 345.

В минувшие выходные, 16 и 17 октября, во многих районах области прошли массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей. В результате в отношении десяти водителей возбуждены административные производства по ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения; отказ от медицинского освидетельствования).

Ещё один водитель был уже повторно задержан пьяным за рулём - в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Напомним, правительство Нижегородской области поддерживает ужесточение наказания за пьянство за рулём: об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что к пьяному вождению должна быть нулевая толерантность.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября 2021 года представить предложения о введении уголовной ответственности за подобные нарушения. Также поручено проработать пожизненное лишение прав для граждан, оказавшихся повторно за рулём в нетрезвом виде.

В ГИБДД напомнили, что в регионе продолжает работать горячая линия по телефону 112, куда нижегородцы могут сообщить о пьяном водителе. Информация будет передана ближайшему экипажу ДПС. С начала лета позвонившие на горячую линию нижегородцы помогли выявить 350 нетрезвых водителей.