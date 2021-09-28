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Общество

"Центр 800" опроверг обрушение в Александровском саду

18 октября 2021 15:15  [96] Общество

Фото: группа "Типичный Нижний Новгород" Вконтакте

АНО "Центр 800" опровергла обрушение в Александровском саду. Об этом пишет pravda-nn.ru.

Ранее в соцсетях нижегородцы писали, что лестница в Александровском саду якобы частично разрушилась из-за обвала грунта.

Между тем, в "Центре 800" сообщили, что никакого обрушения не было.

"Вероятно, кадры были сделаны с неудачного ракурса, поэтому некоторым показалось, что лестница разрушена", - отметили в организации.

На месте, которое обозначено как якобы провал, на самом деле стоит колодец ливневой канализации.

Напомним, что территория Александровского сада после масштабного благоустройства была открыта в августе 2021 года. Средства в размере 500 млн рублей были выделены на восстановление "Ракушки", ремонт лестниц, устройство видовой площадки, обустройство спортивной зоны, установку световых арок, туалеты и освещение.

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Теги:
Александровский сад
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