"Центр 800" опроверг обрушение в Александровском саду

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АНО "Центр 800" опровергла обрушение в Александровском саду. Об этом пишет pravda-nn.ru.
Ранее в соцсетях нижегородцы писали, что лестница в Александровском саду якобы частично разрушилась из-за обвала грунта.
Между тем, в "Центре 800" сообщили, что никакого обрушения не было.
"Вероятно, кадры были сделаны с неудачного ракурса, поэтому некоторым показалось, что лестница разрушена", - отметили в организации.
На месте, которое обозначено как якобы провал, на самом деле стоит колодец ливневой канализации.
Напомним, что территория Александровского сада после масштабного благоустройства была открыта в августе 2021 года. Средства в размере 500 млн рублей были выделены на восстановление "Ракушки", ремонт лестниц, устройство видовой площадки, обустройство спортивной зоны, установку световых арок, туалеты и освещение.
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