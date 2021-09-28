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Экономика

Джамбулат Хатуов высоко оценил развитие аграрного сектора Нижегородской области

18 октября 2021 15:51  [49] Экономика

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов посетил с рабочим визитом Нижегородскую область. Он встретился с нижегородскими производителями картофеля, овощей и сахарной свеклы.

Заместитель министра РФ высоко оценил развитие аграрного сектора Нижегородской области.

"Этот год для сельского хозяйства Нижегородской области стал непростым из-за сильной засухи. Производство определённых культур велось в экстремальных условиях, что отразилось на урожайности. В то же время мы отмечаем, что регион является "активным игроком" в Приволжском федеральном округе по различным направлениям растениеводства и животноводства, в том числе стабильным производителем зерновых, а также одним из лидеров по производству картофеля. Регион развивается, имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности, и все это отражается на стабильной работе всех подотраслей", - отметил Джамбулат Хатуов.

В то же время замминистра подчеркнул, что в регионе есть резервы по наращиванию объемов производства сельхозпродукции. В частности, необходимо работать над повышением технологичности, сортообновлением, вводом в оборот заброшенных земель, а также обновлением парка сельхозтехники. Именно эти направления стали основной темой для обсуждения в ходе совещаний с сельхозпроизводителями. В Арзамасском районе встреча касалась производства картофеля и овощей, а в Сергаче – сахарной свеклы.

"Нижегородский картофель знает вся страна, он очень качественный. Сейчас идет "битва за урожай", убираются поздние сорта. По сравнению с прошлым годом, из-за погодных условий объем производства картофеля частично сократился, но мы видим, что его в нашей стране достаточно, чтобы удовлетворить потребности покупателей. Что касается сахарного производства, то за последние годы в него вложены серьезные инвестиции, идет формирование сырьевой базы, и очень важно, что в этом процессе участвуют представители как крупного, среднего, так и малого бизнеса. Фермеры, с которыми мы встретились, дали понять, что они уверенно смотрят в будущее при производстве сахарной свеклы - очень сложной, но нужной стране культуры. Ждем существенного прироста урожайности по этому направлению в ближайшие пять лет", - отметил Джамбулат Хатуов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что развитое сельское хозяйство является залогом продуктовой безопасности, и федеральная поддержка играет огромное значение в развитии агропромышленного комплекса региона.

"Мы стараемся ежегодно увеличивать объемы поддержки аграриев и сельских территорий в целом. В этом процессе очень важна совместная работа, которую регион проводит с федеральным министерством, и те средства, которые нам выделяются для поддержки сельхозпроизводителей. В этом году на эти задачи мы направляем более 4,6 млрд рублей, что выше уровня 2020 года примерно на 11%. Около 1,8 млрд рублей из этой суммы – федеральное финансирование. Только по программе «Комплексное развитие сельских территорий» объем поддержки региона увеличился в два раза. Уже сформирована заявка на следующий год, и мы ожидаем, что благодаря участию федерации программа станет драйвером для развития инфраструктуры в районах", - сказал Глеб Никитин.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов отметил, что визит Джамбулата Хатуова в регион и его личное общение с аграриями имеет большое значение, так как во время таких встреч сельхозпроизводители могут задать интересующие вопросы и получить информацию из первых рук.

"Такие встречи дают аграриям четкое понимание направления, куда будет развиваться государственная политика в области сельского хозяйства. С другой стороны, они позволяют понять, что больше всего волнует аграриев, как складывается ситуация на продовольственном рынке, и на что следует обратить особое внимание", - сказал Николай Денисов.

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Теги:
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