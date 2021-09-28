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Общество

Юрий Шалабаев поручил увеличить число рабочих на стройплощадке детсада на ул. Зимина

18 октября 2021 16:11  [111] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил увеличить число рабочих на стройплощадке детсада на ул. Зимина для его сдачи до конца года. Об этом стало известно в ходе планового выездного совещания на объекте.

Согласно информации, в настоящее время готовность объекта составляет около 50%.

По словам первого заместителя директора МКУ "ГлавУКС" Сергея Масленникова, в настоящее время подрядчик ведет работы по устройству фасада, внутренних и наружных инженерных систем. Также начаты работы по внутренней отделке, по кровле и по благоустройству территории.

Гендиректор подрядной организации "Курс" Денис Гавлин в свою очередь отметил, что одной из причин отставания стала долгая поставка стройматериалов и необходимость их замены.

Напомним, что в Нижнем Новгороде девять детсадов строятся с отставанием.

СПРАВКА:
Строящийся детсад на улице Зимина рассчитан на 220 мест. По проекту в нем предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, психолога. Также в дошкольном учреждении будут организованы четыре ясельные группы.

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Теги:
Детсады Юрий Шалабаев
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