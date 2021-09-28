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Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил увеличить число рабочих на стройплощадке детсада на ул. Зимина для его сдачи до конца года. Об этом стало известно в ходе планового выездного совещания на объекте.
Согласно информации, в настоящее время готовность объекта составляет около 50%.
По словам первого заместителя директора МКУ "ГлавУКС" Сергея Масленникова, в настоящее время подрядчик ведет работы по устройству фасада, внутренних и наружных инженерных систем. Также начаты работы по внутренней отделке, по кровле и по благоустройству территории.
Гендиректор подрядной организации "Курс" Денис Гавлин в свою очередь отметил, что одной из причин отставания стала долгая поставка стройматериалов и необходимость их замены.
Напомним, что в Нижнем Новгороде девять детсадов строятся с отставанием.
СПРАВКА:
Строящийся детсад на улице Зимина рассчитан на 220 мест. По проекту в нем предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, психолога. Также в дошкольном учреждении будут организованы четыре ясельные группы.
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