Девять детсадов строятся в Нижнем Новгороде с отставанием Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Десять детских садов в настоящий момент строятся в Нижнем Новгороде, девять из них - с отставанием. Об этом рассказала заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 14 сентября 2021 года.

По ее словам, проблемный детсад на пр. Гагарина в ЖК "Гагаринские высоты" готов на 100%. 20 сентября запланирована итоговая проверка Госстройнадзора.

По остальным девяти детским садам подрядчики также не успевают в срок.

Наиболее существенное отставание, по словам Натальи Гераськиной, по детскому саду на ул. Красноуральской. Степень готовности здания сейчас составляет 31%.

Также отставания в 2 месяца регистрируются по детским садам на ул. Куйбышева (готовность - 31%), ул. Есенина (30%) и ул. Глеба Успенского (46%).

Отставание по детскому саду на ул. Верховая (51%) - 1,5 месяца, по детским садам №37 (готовность - 56%) и №38 (готовность – 53%) в ЖК "Новая Кузнечиха", а также на ул. Генерала Зимина – 1 месяц.

Что касается детского сада на ул. Молитовская, подрядная организация приостановила работы по данному объекту. Сейчас его готовность оценивается в 29%, принимается решение о возможных вариантах его достройки. Подрядчика оштрафуют за несоблюдение сроков строительства.

"Основная проблема, которая привела к снижению темпов выполнения работ - удорожание строительных материалов", - отметила Татьяна Гераськина.

Она сообщила, что департамент направил в правительство Нижегородской области обращение о выделении дополнительных средств на достройку этих объектов. Ориентировочно потребуется порядка 300 млн рублей.

От подрядчиков требуется до 16 сентября подготовить документы по обоснованию увеличения стоимости.

Кроме того, подрядчикам рекомендовано увеличить количество человек, работающих на объектах.