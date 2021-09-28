Международный HR-саммит пройдёт в Нижнем Новгороде с 20 по 22 октября Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

В Нижнем Новгороде с 20 по 22 октября состоится II Международный HR-Саммит. Его главная тема - "Человеческий капитал страны: новая реальность", сообщили в правительстве Нижегородской области.

Саммит станет площадкой для обмена российским и зарубежным опытом по широкому кругу вопросов, связанных с развитием, управлением и привлечением человеческого капитала.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проведение саммита позволит обсудить лучшие кадровые практики страны для выработки универсальных решений.

"Сейчас разрабатывается кадровая стратегия Нижегородской области. В этой работе невозможно обойтись без изучения лучших практик и общения с лидерами отрасли. Пандемия внесла коррективы в развитие рынка труда по всей стране, и это необходимо учитывать предприятиям и вузам региона", - отметил Глеб Никитин.

"В прошлом году первый HR-саммит показал востребованность подобного формата общения у профессионального сообщества. Желаю всем участникам продуктивной работы!" - добавил губернатор Нижегородской области.

В этом году на 80 онлайн-дискуссиях саммита ожидается более 150 спикеров, 250 лучших HR-практиков и экспертов из более чем 50 регионов России – от Московской и Новосибирской областей до Крыма, Бурятии и Дагестана. Среди участников - представители государственного сектора, крупных предприятий и организаций федерального и международного уровня, включая ГК "Росатом", ПАО "Газпром", ОАО "РЖД", ПАО "Сбербанк" и других.

Ключевыми спикерами станут: один из топ-10 бизнес-тренеров России Марк Кукушкин; консультант по стратегии, эксперт в области лидерства и коуч первых лиц из списка Forbes Филипп Гузенюк; декан факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС Илья Шебураков; заместитель генерального директора, директор по работе с персоналом АО "Гринатом" Светлана Борматова; эксперт в области цифровой трансформации программы "Лидеры производительности" Минэкономразвития России Сергей Трушкин, генеральный директор Корпоративной академии ГК "Росатом" Юлия Ужакина, хедхантер и HR-консультант, основатель "Лаборатории карьеры" Алена Владимирская и многие другие.

Прямая трансляция всех событий будет вестись на сайте: https://hrsammit.ru, для доступа необходима регистрация.