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Общество

Клуб любителей скандинавской ходьбы открылся в деревне Русениха Воскресенского района

19 октября 2021 16:12  [52] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единой России"

В деревне Русениха Воскресенского района открылся клуб для любителей скандинавской ходьбы. Это стало возможным благодаря полученному гранту за победу во Всероссийском конкурсе социальных проектов первичных отделений партии "Единая Россия".

Как рассказали в пресс-службе НРО, Русенихинская "первичка" представила на конкурс проект "Ходим вместе!". Он ориентирован на людей среднего и пожилого возрастов, в том числе имеющих инвалидность, нуждающихся в увеличении физической активности, привлечении их к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

"Для реализации этого проекта мы закупили спортивное оборудование, создали клуб скандинавской ходьбы. Его участниками уже стали 40 местных жителей. Теперь они смогут регулярно участвовать в занятиях, в соревнованиях, проводить различные мероприятия, общаться", - рассказала председатель Русенихинского первичного отделения "Единой России" Алла Волкова.

Также среди победителей – проект "Люблю тебя, мой край былинный", который подготовило Староустинское первичное отделение. Вблизи села Староустье на живописном берегу реки Ветлуги в рамках проекта установили беседку. Активисты планируют проводить здесь различные праздники, краеведческие и литературные мероприятия, творческие встречи, театрализованные представления.

"В летний период в наших населенных пунктах очень много отдыхающих, дачников. И наши местные жители готовы принять участие в различных мероприятиях, в общественной работе. Очень большой популярностью пользуются Дни села, поэтому данный проект будет интересен людям всех возрастных категорий. Заветлужские места располагают к творчеству: Бабья Гора и Троицкая церковь, которые сами по себе очень интересны, а, если о них рассказать предания и почитать стихи, показать сцену из поэмы местного поэта Родина "Бабья Гора" - это будет еще интересней", - рассказала о проекте председатель местного первичного отделения партии Майя Крылова.

Депутат Государственной Думы Артем Кавинов поздравил жителей деревни Русениха и села Староустье с победой во Всероссийском конкурсе общественно значимых проектов.

"В очередной раз убедился, насколько активны наши первичные партийные отделения, жители Воскресенского района. Ведь это уже не первая их победа! Например, два года назад благодаря победе в партийном конкурсе в поселке Воскресенское был благоустроен дорожный участок, соединяющий два здания школы. В этом году 13 социальных проектов нижегородских первичных отделений "Единой России" стали победителями Всероссийского конкурса партии. Большинство из них – проекты сормовских "первичек". Все они касаются благоустройства территорий. Уверен, что участие и победа в подобных конкурсах становится не только стимулом для укрепления первичных организаций, являющихся по сути "фундаментом партии". Главное – это решение небольшой, но очень важной проблемы конкретного населенного пункта, конкретных жителей", - отметил Артем Кавинов.

Напомним, в 2021 году 13 социальных проектов нижегородских первичных отделений "Единой России" стали победителями Всероссийского конкурса партии. Среди проектов: установка спортивных и детских площадок, благоустройство прибрежных зон водоемов, поддержка старшего поколения, краеведение.

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Теги:
Воскресенский район Единая Россия Социальные проекты
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