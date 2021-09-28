Пожарные тушат "Дом чекиста" в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пожарные тушат "Дом чекиста" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании, расположенном по адресу - ул. Малая Покровская, д. 16 поступило в ведомство в 03:32.

В 06:12 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 1000 кв.м.

Известно, что в результате пожара никто не погиб.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники регионального МЧС.

Движение транспорта в районе ул.Ильинская и ул. Малая Покровская в настоящее время затруднено.

Напомним, что данное здание находится в частной собственности. При этом собственнику грозит штраф за невыполнение предписания по сохранению здания ОКН.

СПРАВКА:

"Дом чекиста" 1932 года постройки – нежилое пятиэтажное здание общей площадью 6 084 кв метров, объект культурного наследия регионального значения. С 1998 года оно находится в неудовлетворительном состоянии. Собственником является ООО "Комплекс-Строй".